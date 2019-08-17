記者陳芊秀／綜合報導

31歲日本歌手PIKO擁有超強嗓音，同時可以唱出男性和女性的音域範圍，被稱為「兩聲類」歌手，入行10年累積高人氣。不過他驚患末期腎衰竭，不得不宣布暫退樂壇，且預計要接受爸媽的腎臟移植手術，對此忍不住寫道：「我真是沒用的兒子。」

▲Piko驚患末期腎衰竭。（圖／翻攝自推特／Piko）

PIKO在推特發表長文，將罹病的經歷緩緩道來。他在年初3月下旬感覺身體有異狀，5月時常感覺到疲累，一開始以為是「五月病」（季節性懶惰症候群），也許是籌備新專輯和巡演太累了，所以並不在意，直到6月向家人說起自己的情況，才被聯想到和腎臟有關，最後確診是末期腎衰竭。6月底便緊急住院治療，每週洗腎3次、藥物治療，但是病情仍然沒有好轉，今後為了避免腎臟惡化，需要切除扁桃腺，再加上要接受腎臟移植，父母決定捐腎救子，確定合適的話就會進行移植手術，他文中寫道：「讓你們煩惱，又讓你們捐腎給我，我真是沒用的兒子，內心充滿歉疚，我會早點恢復健康，加倍報答你們的恩情。」

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▲Piko發行新專輯、巡演相當忙碌。（圖／翻攝自推特／Piko）

由於病情尚未穩定，PIKO決定暫時告別樂壇，所有演唱工作全部喊卡。他也坦言，得知患病時，腦袋一片空白，「人生第一次感到絕望，但是我說什麼也不想要放棄，不想要就這樣結束，還有很多沒有實現的夢想，我還想在大家面前唱歌。」

▲Piko宣布暫退樂壇，得知罹病時「腦袋一片空白。」（圖／翻攝自推特／Piko）

PIKO承諾會繼續在社群網站更新近況，隨後也曬出病床照，躺在床上雙手比著YA手勢，並且露出燦爛笑容。他公開病情後，獲得許多人打氣支持，也強調接下來會好好接受治療。

▲Piko曬出病床照。（圖／翻攝自推特／Piko）