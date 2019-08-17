李榮浩開唱一半突靜音5秒！　下秒害羞宣布「超扯大事」

記者翁子涵／台北報導

由汪峰、李榮浩、郭采潔、白舉綱在《一起樂隊吧》擔任導師，郭采潔分享自己剛出道時，曾有一天唱了7場校園，自己還經常唱破音，她笑說：「年輕時覺得對於演唱這件事沒在害怕，得唱破喉嚨，唱破音後就覺得下一句要唱得更認真，或這首歌唱完後，話要講多一點，掩蓋剛才的缺失。」

▲李榮浩坦言自己不擅長背歌詞。（圖／friDay影音提供）

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李榮浩則自曝曾在多倫多舉辦的一場演唱會，沒有調整時差就上台唱，一連唱了3首歌，緊接著唱慢歌時，突然間自己一邊點頭，約有3到5秒鐘直接睡著，讓他害羞得在台上說：「我睡著了，我再唱一次。」

談到組成樂隊，郭采潔認為最大的關鍵是對彼此的欣賞，就像戀愛一樣彼此間產生的化學反應，問及若是4位導師要組樂隊，4人要如何分工？郭采潔說主唱首選是汪峰，他在場上的感染與號召力及創作都相當有生命力；而李榮浩則為製作人，認為他既會彈吉他又會彈Bass；至於她自己則想彈琴。

▲郭采潔回憶剛出道時常唱破音。（圖／friDay影音提供）



此外，對於記詞功力，郭采潔說自己身為演員短期記憶力特別強，李榮浩則坦言自己對記歌詞不太擅長，若是忘詞會用「啦啦啦」等方式帶過。《一起樂隊吧》每周六晚上8點在friDay影音播出。