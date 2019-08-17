《黑豹》男星親自證實回歸續集！網喊：快和奇異博士合體

▲馬丁費里曼證實回鍋《黑豹》續集。（圖／翻攝自《黑豹》、《新世紀福爾摩斯》臉書）

記者林映妤／綜合報導

47歲英國男星馬丁費里曼（Martin Freeman）在漫威電影《美國隊長3：英雄內戰》、《黑豹》飾演代表美國政府官方，聯合反恐中心的幹員埃爾佛特羅斯（Everett Ross），在首集戲分不少的他曾透露未來會繼續出現在漫威宇宙（MCU），如今他親自證實，自己將演出《黑豹2》！

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▲《黑豹2》要等到2022年。（圖／《黑豹》劇照）

雖然《黑豹2》並不在漫威宇宙第四階段電影計畫之中，不過普遍被認為規在第五階段，電影由查德維克博斯曼（Chadwick Boseman）等原班人馬繼續演出，瑞安庫格勒（Ryan Coogler）繼續執導。

馬丁費里曼近期接受《Collider》訪問，被問到何時回歸MCU，他直截了當回應，《黑豹2》就是他的下一次亮相，「據我所知，我會回鍋《黑豹2》，這是我所理解的。至於什麼時候會發生？我不知道。」

這項消息聽在粉絲耳裡當然開心，不過《黑豹2》至少要等到2022年才會與觀眾見面，之前許多粉絲敲碗希望他能和「福爾摩斯」搭檔，奇異博士班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）合體，這下可還有得等了！