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牠長滿皮膚病、罹肺炎遭遺棄　成勛救安樂死幼犬「出門都抱著」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「霸氣本部長」成勛2017年出演《焦急的羅曼史》，在台廣受粉絲喜愛，曾兩度來台舉辦見面會。他檯面上看起來霸道無比，私下其實對人真誠，且相當喜愛小動物，他日前救援一隻即將被安樂死的流浪犬，16日在節目《我獨自生活中》公開寵物犬「楊熙」（音譯）的真面目，愛狗之情感動觀眾。

▲▼牠長滿皮膚病、罹肺炎遭遺棄　成勛救安樂死幼犬「出門都抱著」（圖／翻攝自成勛IG）

▲▼成勛飼養的狗狗「楊熙」，其實是被即將被樂死的幼犬。（圖／翻攝自MBC、成勛IG）

▲▼成勛飼養的狗狗「楊熙」，其實是被即將被樂死的幼犬。（圖／翻攝自MBC）

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成勛過去在流浪狗收留所遇到一隻遭遺棄的幼犬，狗狗身上全是皮膚病、還患有肺炎，他見到狗狗的當天，正是牠被安排安樂死的日子，在因緣際會下，他決定解救該隻狗狗，暫時把牠帶到家裡領養一個月，為牠治療、並取名為「楊熙」（音譯），也漸漸恢復健康。

▲▼牠長滿皮膚病、罹肺炎遭遺棄　成勛救安樂死幼犬「出門都抱著」（圖／翻攝自MBC）

▲▼「楊熙」對繩子恐懼，出門只能抱著。（圖／翻攝自MBC）

▲▼牠長滿皮膚病、罹肺炎遭遺棄　成勛救安樂死幼犬「出門都抱著」（圖／翻攝自MBC）

事實上，成勛領養的狗狗「楊熙」不只全身都是皮膚病、罹肺炎，必須每天吃藥治療，不時還會有痙攣症狀出現，且對於繩子有恐懼，帶出門都只能抱著，而他為了幫狗狗克服恐懼，細心地在繩子裡放零食訓練。

而身為藝人的他，行程忙碌又緊湊，依舊定期帶去醫院做檢查、打針，連醫生都感到驚訝：「一開始聽到你要領養狗狗很擔心，因為狗狗身體比一般狗還差，你身為藝人很忙，但還是定期帶來檢查。」他對愛狗狗的真心感動醫生，也讓粉絲很。

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