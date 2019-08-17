她雙膝一軟飛撲喊：我的初戀！　下秒劉德華現身觀眾全瘋了

記者翁子涵／台北報導

容祖兒16日舉辦「Pretty Crazy」第12場演唱會，邀請劉德華當特別嘉賓，容祖兒興奮說：「我跟他稱不上是好朋友，因為他是我心目中遙不可及，早超越了偶像，是我學習的榜樣，他做事認真，待人接物，以及對身邊所有人無微不致，總之他叫我往東我不會往南，他叫我坐我不會站！」劉德華一出場也秒引爆全場尖叫。

▲劉德華擔任容祖兒演唱會嘉賓。（圖／英皇娛樂提供）

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容祖兒飛撲上前抱著劉德華，臉紅尖叫說：「好近呀，救命呀！我想暈。」劉德華則笑說：「我很少抱到這樣年輕的小女孩。」容祖兒再問：「為什麼你這麼帥？」劉德華打趣說：「我天生，唱歌跳舞可以努力去練，但是帥真的是沒得練。」接著容祖兒更要求摸他一下，瞬間化身小粉絲。

▲容祖兒撲抱劉德華。（圖／英皇娛樂提供）



劉德華好奇問容祖兒為何找他做嘉賓，容祖兒則說：「你不知道，我第一次進紅館看演唱會，就是看你，那是我的初戀。我一直覺得你那首《開心馬騮》是唱給我聽的，因為我屬馬！」接著更清唱了起來，讓劉德華笑開懷說：「那我也跟妳說，我為什麼接受來做嘉賓。」容祖兒笑問：「因為你疼愛我囉。」沒想到劉德華秒回：「不是。」逗得全場大笑。

▲容祖兒看到劉德華興奮地跳起來。（圖／英皇娛樂提供）



劉德華表示2004年他倆曾一起拿過獎，「我本來希望2014年又可以一起拿獎，所以我13年就已經開始準備，不過那年好忙，因為我好色。」容祖兒笑回：「你好色？你不會的，你好紳士的…你是說你忙著繁衍下一代？」劉德華點頭：「對啊！要忙著生小龍女，所以2024年我們在一起拿獎。另外，我女兒說你來看我演唱會，從頭跳到尾都沒停，這樣妳不只能開18場演唱會，可以開到28場、28場啦！」讓容祖兒忍不住大笑：「妳女兒好得意啊！下次我去看一下她。」最後兩人合唱《一起走過的日子》。

▲劉德華和容祖兒合唱《一起走過的日子》。（圖／英皇娛樂提供）