亮哲為封口竟成「變態綁架犯」　林思宇雙手被捆榜：真的嚇哭了

記者李欣容／台北報導

亮哲在偶像劇《月村歡迎你》飾演的迪哥即將黑化，不僅撞昏夏鷗（李佳豫 飾），還怕小禮（林思宇 飾）把他賣不良保健食品的事情說出去而綁架她，林思宇說這場綁架戲太過逼真，正式來的時候因為真的害怕竟然哭了。

▲林思宇在《月村歡迎你》中被亮哲綁架 。（圖／三立提供）

林思宇表示看完劇本時，只覺得這是一場生活中從沒遇過的戲，等到了現場看到場景如此逼真，且空氣很悶，隨時會缺氧的感覺，加上亮哲很會帶情緒，正式拍攝時，自己竟然因為真的害怕而哭出來。

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▲林思宇真的嚇哭了。（圖／三立提供）

林思宇覺得亮哲的眼神很有戲，能將表面無害但實際是個變態的反差演得很精彩，讓她掉入劇情中，笑說：「演過台灣台八點檔就是不一樣！」雖劇中可怕，但亮哲其實很保護林思宇，畫面看起來亮哲很用力的勒住林思宇，但其實他有空出手肘和脖子的距離，沒有讓林思宇感到不舒服。

▲亮哲眼神很有戲。（圖／三立提供）

林思宇為了揣摩被綁架的感覺，從警匪片中找靈感，希望觀眾的情緒可以跟著劇情一起起伏，為加強真實感，導演還親自示範如何被反綁、掙脫、摔破瓶子來割斷繩子等動作，回想起這場戲，林思宇大嘆辛苦，如果真的被綁架，她應該會很「俗辣」，無法像小禮一樣勇敢又聰明。