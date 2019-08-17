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李友廷「文青巨星」沉寂3年...參加《聲林》被找到　曝曾想當科學家！

記者林彥君／台北報導

聽聞過李友廷慢熟，果然一進採訪室，他靦腆的表情和禮貌的舉止讓人覺得過於客氣；問他問題，他先是仔細聽完，再重複一遍，然後眼神專注地思索答案，拘謹地讓人覺得這是一種有意識的保護色。但是聊著聊著，或許是友廷式的沸點到了，才發現眼前的李友廷其實是個充滿妙語的大男孩。李友廷近期參加「潛力新星」入圍活動，即日起投票到8月25日12點截止。

▲▼李友廷。（圖／經紀人提供）

▲李友廷分享音樂理念。（圖／經紀人提供）

在音樂這條路上，學生時代便拿遍各種獎座，李友廷參加《大學生了沒》後，又被陶晶瑩邀請參加《華人星光大道》，很快就被主流唱片公司簽下，沒想到發片之路卻不順遂。除了持續做吉他教學外，他積極「自救」，嘗試與不同的音樂人合作，同時在網路上分享自己的作品、舉辦小型演出。

再次重新被提起，是他在大型選秀綜藝節目《聲林之王》拿下首季冠軍，沉寂三年又一夕爆紅，正如他在選秀決賽舞台上說的：「在參加選秀之前，我已經一個人走很久了……我相信我和其它所有選手都一樣，希望被你們找到。」而這次他被找到了。

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▲▼《聲林之王》校園巡迴演唱會-中原大學-李友廷。（圖／記者黃克翔攝）

▲李友廷因《聲林之王》爆紅。（圖／記者黃克翔攝）

在參加《聲林之王》之前，李友廷的IG原本只有四千人追蹤，如今卻快速暴增成快十四萬粉絲了。在歌手路上大起大落，又重新獲得機會，李友廷的心境已大不相同，若你現在問他最理想的快樂是什麼？他不會說是發片大紅大紫，而是「知足」。

「你要什麼東西，然後你獲得你所需要的最小值。」不及不徐，一字一句清晰的表達，李友廷回答提問的方式，有點像是他的創作，理性的字句背後，有著他對人生的體悟還有飽滿的情感，彷彿這個答案已在他口中咀嚼很久。

▲▼李友廷。（圖／經紀人提供）

▲李友廷對於音樂非常執著。（圖／經紀人提供）

對自己要求完美 造就了再次成名的幸運

雖然可以寫出動人心弦的歌曲，但李友廷從小個性就不善於與人交流，或者更精確的說法是，他很難去分辨一個人「表面說的」和「內心想的」兩者之間的複雜關係；直到大學時，他才慢慢發現，原來每個人在大環境下都戴著一個面具，自己卻是過於坦誠直接。他不在意會受到傷害，自認復原力蠻高的他，反而擔心自己無意間傷害到別人。也許就是這種對人的體貼，久而久之成了他一種獨有的距離感。

處女座的李友廷個性追求完美，為了確保能夠充分傳達自己想法，他在接受媒體訪談前，不只先把答案都想好，還要記在手機裡不時的再順一下。穿插在表演中的談話，他也會先把稿子寫好，以做好萬全準備。就連在社群上和粉絲互動，他也不會隨便用制式的內容來搪塞，因為每則貼文都代表著他自己。

▲▼李友廷站台手機品牌realme新品發表會。（圖／記者季相儒攝）

▲李友廷自彈自唱。（圖／記者季相儒攝）

在這個速食的時代裡，李友廷努力的方式很吃虧，他總是會想到自己還可以再做些什麼，不管是想寫的歌名、企劃的發想，或是周邊商品的設計，他的大腦始終不停的在高速運轉，有時多工到難以專注在某一件事情；也因為每件事情都要求做到合乎自己的標準，他的創作庫裡有超多只寫一半、等待完成的歌曲，而他總是在焦慮時間不夠用。

這樣的性格成了他的困擾，但也許正因為他一直以來對自我的要求甚高，在遭遇到困境時，他從來沒有選擇自怨自艾，或是轉行放棄過，才有了今天重新站上舞台的機會。儘管他認為這一切都要歸因於「幸運」，但在一般人的眼裡，那些他視為再「平常」不過的努力，卻是一種了不起的堅持。

▲▼《聲林之王》校園巡迴演唱會-中原大學-李友廷。（圖／記者黃克翔攝）

▲李友廷出席《聲林之王》校園巡迴演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

被科學家感動 想為世界帶來正面影響力

李友廷無時不刻都處於想寫歌的狀態，創作靈感取材大多來自曾經發生過的事情，或某個人的故事，所以感情真摯，描寫細膩，被粉絲直呼是用來面對自身脆弱的神曲。但其實他非常渴望自己能夠發揮更多的影響力，透過自己來傳達某一些想法和議題，那是他理想中的「李友廷」。

「我有一個自己的說法，蠻好笑的叫『文青巨星』，這四個字代表我想要達到的目標。」在他的定義裡，「文青」代表著是思考，他期許自己對於文化有所關注和理解；所謂的「巨星」則是意見領袖，他希望自己的表演、創作，甚至是談話都能夠帶來正面的影響。

▲▼《聲林之王》校園巡迴演唱會-中原大學-李友廷。（圖／記者黃克翔攝）

▲李友廷。（圖／記者黃克翔攝）

究竟是從什麼時候開始，讓李友廷有這樣使命感？他告訴我們自大學畢業後，偶然看到Discovry介紹科學家與發明的節目，不知為何令他非常著迷。他以發明電磁感應的科學家法拉第為例，法拉第發明了電動馬達，卻為了推動世界文明前進，放棄了將會帶來大筆財富的專利申請，他又談到牛頓把一生奉獻給科學研究，勇於去探究世界終極的秘密。

「我們眼前的事物，其實都是過去人類文明的累積。眼前的每一個發明，可能就是一個不可思議發現。」前一陣子，他搭機去巡迴演出時，透過飛機的玻璃窗在萬呎的高空往下望，他再次感悟到人類的渺小，居然能用一台小飛機，遨翔在廣闊的天空中，他默默為眼前這一刻的神奇感動著。

「如果我不是音樂創作者，就會去當科學家吧！」歷經過低潮再次攀峰，李友廷自己也不知道明天會是什麼樣的光景，但我們唯一能確定的是，這個世界有他同行，不管是作為一個音樂創作人或一個科學家，一定可以看到他用更好的創作撫慰人心，為美好的未來貢獻他的一己之力。
 

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