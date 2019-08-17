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「超大咖女歌手」搭高鐵被認出！　看鏡頭在拍「扮鬼臉合照」網羨慕：也太巧

記者潘慧中／綜合報導

唐從聖（從從）為了工作，經常搭乘大眾交通工具往返南北兩地，他17日突然在臉書驚呼：「天啊！在高鐵上遇到瘋狂粉絲對我吶喊和拋媚眼！」合照一曝光，卻讓網友羨慕地說：「也太巧，我也好想巧遇『她』！」

照片中，唐從聖身穿灰衣，戴上復古眼鏡，時而皺眉、時而往後張望，乍看周圍似乎沒有太多乘客，但仔細一看才發現Ella（陳嘉樺）坐在他的斜後方，「請問我該如何處置………？#抱緊處理#美好的巧遇。」

▲▼ELLA唐從聖。（圖／翻攝自Facebook／從從唐從聖）

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▲▼唐從聖搭高鐵巧遇Ella。（圖／翻攝自Facebook／從從唐從聖）

▲▼ELLA唐從聖。（圖／翻攝自Facebook／從從唐從聖）

只見Ella隨興紮起低馬尾，似乎直接頂著素顏就去搭高鐵，沒有戴帽子、墨鏡或口罩偽裝自己，作風相當親民，素色襯衫內搭白T，維持一貫的率性穿搭，看到鏡頭在拍，她也非常配合地扮鬼臉賣萌，和唐從聖之間的互動逗樂了一票粉絲。

▲▼ELLA唐從聖。（圖／翻攝自Facebook／從從唐從聖）

▲Ella扮鬼臉合照。（圖／翻攝自Facebook／從從唐從聖）

對S.H.E和歌迷來說，「911」是每年最重要的日子，3人出走華研國際後，歌迷也相當關心她們18週年的慶祝動向，Ella日前低調表示：「不是保密階段，就先這樣，不要只問我，可以先問一下老東家。」Selina最近則給了最新進度，「因為當天已經有分開的工作安排，18歲就讓我叛逆一下好了！目前沒有合體直播的規劃，如果水（酒）喝多了，有可能就會！」

唐從聖臉書全文：

天啊！
在高鐵上遇到瘋狂粉絲
對我吶喊和拋媚眼
請問我該如何處置.....

#抱緊處理
陳嘉樺 Ella
#美好的巧遇

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ELLA, 陳嘉樺, 唐從聖

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