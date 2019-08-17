動漫女神情慾挑逗！黃河做春夢「女上男下」酥軟凍未條

記者林映妤／台北報導

外型甜美的新生代女星王真琳，在國片《最乖巧的殺人犯》中為北影影帝黃河獻出銀幕初吻，此外更在黃河的春夢裡cosplay成動漫主角，激情上演「女上男下」的親密互動，情慾挑逗讓黃河全身酥軟，害羞直呼凍未條！

王真琳在片中飾演一名動漫女粉絲，卻頻對同好黃河暗送秋波，完全把他迷得團團轉，讓黃河不顧一切對她展開追求。2人不僅在20層樓高的摩天輪上初嚐接吻滋味，黃河更為贏得她的芳心，狂砸15萬元買下動漫週邊產品，沒想到此舉卻引爆一場家庭殺機。

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▲▼《最乖巧的殺人犯》黃河、王真琳「女上男下」情慾挑逗。（圖／安澤映畫提供）



有趣的是，一場2人在摩天輪上的高空接吻戲，王真琳主動上前嬌羞求吻，沒想到黃河卻因有懼高症而緊閉雙眼，拍完才自嘆：「完全沒有享受到！」讓王真琳好氣又好笑。

王真琳以廣告模特兒身分出道，近年轉戰電影圈，曾參與《屍憶》、《粽邪》及《孤味》等國片演出，以乖巧甜美的銀幕形象深得人心。她在《最乖巧的殺人犯》飾演女主角草莓，並一改本身率性大方的個性，搖身裝嗲撒驕、拋媚眼放電的嬌氣女友，與主動求愛的黃河共譜夏日青春戀曲。

▲《最乖巧的殺人犯》王真琳為黃河獻銀幕初吻。（圖／安澤映畫提供）

王真琳為真實詮釋喜愛動漫的女粉絲形象，特別以日本動漫《天國之吻》蘿莉角色為靈感，在片中不僅以公主風洋裝亮相，舉手投足散發氣質魅力，更學起動漫人物裝可愛、拋媚眼的撒驕功夫，把動漫宅男黃河電得不要不要！《最乖巧的殺人犯》8月30日上映。