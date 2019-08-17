他們是同人！《阿斯達》殘忍戰士剃鬍　竟是《醫生耀漢》的他

記者吳睿慈／綜合報導

南韓醫療戲劇《天才醫生車耀漢》以罕見疾病為主軸，開播以來收視率穩站同時段戲劇冠軍寶座。其中，由黃熙所飾演的實習醫生「李有俊」角色討喜，對病患一視同仁、充滿熱情，受到很多觀眾喜愛，不過，也有眼尖劇迷發現，他的上一部戲劇角色正是《阿斯達年代記》裡的殘忍戰士「武光」，兩個角色個性相差甚大，差點令人認不出來。

▲▼黃熙在《醫生耀漢》、《阿斯達》形象差很多。（圖／翻攝自tvN、SBS）



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黃熙過去主要以音樂劇演員身份活動，2017年在戲劇《明天和你》展露頭角，2019年更是以《阿斯達年代記》裡的殘忍武士「武光」廣為人知，他在戲劇裡個性傲慢、殺人不眨眼，成為觀眾頭號敵人。沒想到，他在《天才醫生車耀漢》以溫暖又善解人意的實習醫生「李有俊」現身，形象180度大轉變，不少網友大呼「居然是同個人」、「鬍渣剃掉變很帥」。

▲「大汗部隊」曾為黃熙送上咖啡車應援。（圖／翻攝自黃熙IG）



《天才醫生車耀漢》不只找來備受矚目的新人演員黃熙，配角吳承賢也是在結婚後，睽違7年回歸晚間戲劇，飾演溫柔慈祥的主治醫生，獲得好評。最新一集裡，池晟因失去意識被送往急診室，最高收視率來到10.5%，穩坐同時段戲劇冠軍寶座。