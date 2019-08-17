「美國隊長」彼得方達肺癌病逝家中　享壽79歲

記者蕭采薇／綜合報導

美國傳奇偶像彼得方達（Peter Fonda）因肺癌而致呼吸衰竭去世，享壽79歲。他以《逍遙騎士》一片成為當時好萊塢炙手可熱的男星，更是70年代反傳統的象徵之一。彼得方達也被視為是最初的「美國隊長」，因他在片中騎乘的機車和穿著的皮衣都叫「美國隊長」。

▲彼得方達（左）因肺癌而致呼吸衰竭去世，享壽79歲。（圖／CFP）

彼得方達的父親是影帝亨利方達，姊姊珍方達也是兩屆奧斯卡影后，是不折不扣的演藝世家。70年代彼得方達與丹尼斯霍伯聯手寫了《逍遙騎士》的劇本，兩人騎著機車橫越美國，皮衣、大麻和一顆不羈的心，讓他瞬間成為當時年輕人最歡迎的偶像。

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▲彼得方達演出《逍遙騎士》，騎著「美國隊長」橫越美國。（圖／劇照）

彼得方達的家人透過聲明稿表示，他在家人的陪伴下，於洛杉磯家中去世，「我們以沈痛的心情宣布，彼得方達已經辭世。我們為失去一位迷人豁達的男性而深感悲傷，希望所有人讚揚他不屈不撓的精神和熱愛生命的態度。向彼得致敬，請舉杯敬自由。」

▲彼得方達一生都保有自由、年輕的心。（圖／CFP）

彼得方達不只是傳奇偶像，他在《逍遙騎士》愛好自由、逍遙和嬉皮的形象，也深深對美國社會有極大影響。2019適逢逍遙騎士上映50週年，卻也在同一年傳出遺憾消息，傳奇的「美國隊長」將在眾人心中存活，永遠年輕。

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