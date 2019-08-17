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朴敏英被爆和潔西卡同遊西班牙！　「回眸燦笑＋香肩美背」網呼：我可以

記者古靜兒／綜合報導

南韓藝人朴敏英早前主演的韓劇《她的私生活》大獲好評，處於休假狀態的她日前曬出在海邊回眸一笑的美照，卻被眼尖的粉絲察覺該拍攝地和另一韓星Jessica（潔西卡）幾天前PO文的照片背景一模一樣，感情要好的兩人原來一同出國度假，羨煞一票粉絲。

▲朴敏英大秀香肩美背，卻被粉絲發現原來是和Jessica一同出國度假去了。（圖／翻攝自Instagram／rachel_mypark、jessica.syj）

▲朴敏英和Jessica是南韓演藝圈眾所周知的好閨蜜。（圖／翻攝自Instagram／rachel_mypark、jessica.syj）

朴敏英經常在IG上PO出美照和粉絲互動，無論從哪個角度拍攝都盡顯女神風範，她17日曬出數張在西班牙度假的照片，並寫到：「Good morning.」只見站在海邊的朴敏英穿著綠色平肩上衣，被海風吹散的秀髮配上燦爛的回眸一笑，女神大方秀出香肩美背，讓網友直呼美翻天。她稍後也PO出身穿藍色細肩帶上衣，搭配雪紡長裙及藍色單肩包的照片，露出甜笑還對著鏡頭俏皮地眨眼，可以看出女神度假中的好心情，卻也被網友發現她發文的美景和南韓另一女神級藝人Jessica在14日PO文的背景是同一處，才察覺兩大美女原來一同出國去了。

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▲朴敏英大秀香肩美背，卻被粉絲發現原來是和Jessica一同出國度假去了。（圖／翻攝自Instagram／rachel_mypark、jessica.syj）

▲朴敏英大秀香肩美背，卻被粉絲發現原來是和Jessica一同出國度假去了。（圖／翻攝自Instagram／rachel_mypark）

▲朴敏英大秀香肩美背，卻被粉絲發現原來是和Jessica一同出國度假去了。（圖／翻攝自Instagram／rachel_mypark、jessica.syj）

▲朴敏英對著鏡頭俏皮地眨眼甜笑，可見女神度假好心情。（圖／翻攝自Instagram／rachel_mypark）

朴敏英和Jessica是南韓演藝圈眾所周知的好閨蜜，兩人從出道前就認識彼此，連對方發新歌朴敏英也是第一個聽到的，這次的閨蜜之旅也讓粉絲羨慕地留言：「燦爛的陽光下有更燦爛的朴演員微笑」、「女神的旁邊也還是女神」、「祝女神們旅途愉快！」

▲朴敏英大秀香肩美背，卻被粉絲發現原來是和Jessica一同出國度假去了。（圖／翻攝自Instagram／rachel_mypark、jessica.syj）

▲Jessica早前PO出的海邊美照，被發現和朴敏英早前的PO文背景是同樣的度假勝地。（圖／翻攝自Instagram／jessica.syj）

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