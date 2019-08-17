奶奶病逝！李千那痛哭「怕看到求救眼神不敢探望」　崩潰來不及見最後一面

記者李玟儀／綜合報導

女星李千那6月曾透露高齡86歲的奶奶在加護病房，只能靠導管呼吸，加上失智認不得人，讓她很憂心。16日遺憾的消息傳來，奶奶近日離開了，當下她在拍戲趕不及見最後一面，當接到姐姐通知噩耗的電話時，她先是呆坐靜默，之後徹底心碎崩潰。

▲李千那奶奶過世。（圖／翻攝自李千那IG）

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因為是單親家庭的關係，李千那從小由奶奶帶大，每當被嘲笑沒有媽媽的時候，奶奶會牽起她的手，盡可能給予陪伴及愛，她從奶奶身上學會唱歌、學會愛人、學會堅強、學會勇敢面對困難、學會樂觀面對人生，但是卻還沒學會如何道別，面對奶奶的離開，除了流淚想念就只剩無助了。

李千那回想過去生活的點點滴滴，小時候每到吃飯時間，大街小巷都能聽到奶奶宏亮的聲音，除了家庭，奶奶的愛遍及身邊任何需要幫助的人，就像有三頭六臂一樣，無微不至地照料家人、熱心對待鄰居，就連家族事業也可以兼顧，可惜這麼像女超人的奶奶最後因為生病倒下，這幾年慢慢失憶。

▲李千那和家人開的火鍋店，特別放奶奶合照在店門口。（圖／記者關韶文攝）

李千那說自己在奶奶生病後很少回去，因為害怕看到對方躺在病床上的模樣，「看著對方在受折磨，我卻不能幫她什麼，那種感覺很痛苦。」印象中的奶奶這麼活潑、喜歡亂跑，但病床上奶奶的眼神卻像在求救，每看一次就像一根針扎在心上，她既自責又不敢面對事實。

遺憾的是，日前李千那在拍戲空檔接到通知，醫師轉達奶奶隨時會離開，這兩天家屬一定要來見最後一面，她好不容易抽出時間趕回老家，卻因為過了探望時間不能見到奶奶，她很心急也很生氣，「隨時要走，竟然還限定時間？」但礙於規定，最後只能回到劇組，一邊祈禱奶奶等她回去，同時也拜託導演讓她隔天能提早離開回老家南投。

沒想到半夜3點電話響了，姊姊哭著通知奶奶已經離開，李千那掛掉電話後才崩潰痛哭，「沒想到所有家人都見過她最後一面，而我卻沒有。」回家後聽聞奶奶一直撐著身子等李千那三兄妹回去，直到聽說她趕不回去，才把最後一口氣放掉。

李千那內心充滿遺憾和愧疚，「我現在終於可以體會，很多公眾人物面臨這種事時，心裡有多少掙扎跟痛苦，不能見家人最後一面、不能丟下工作不管。」最難受的是，還要害怕隔天眼睛太腫不能拍戲，不敢盡情宣洩情緒，「人生有時候真的有很多百般無奈。」