路面太顛…林采緹搭車「豐滿半球狂晃」！　超兇畫面讓網友全暈了

記者劉宜庭／綜合報導

「蛇姬」林采緹2018年7月產下兒子「夏天」，如今相隔短短1年時間，就迅速恢復產前身材，胸部更是一如往常的雄偉豐滿，讓人羨慕不已。近來，她透過社群網站發文，分享工作日常，曝光一段搭車影片，卻讓大票網友鼻血狂流、紛紛暴動直呼太犯規啦！

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▲林采緹同時擁有甜美臉蛋及魔鬼般的火辣身材。（圖／翻攝自林采緹臉書）

林采緹17日一早就透過Instagram發文，預告當天中午將現身台中參加直播展，同時不忘曬出一段自拍影片，畫面中，她穿著格紋低胸上衣，在車子裡頭自拍錄影，期間不時望向窗外，隨後轉頭直盯鏡頭，露出甜美微笑，短短幾秒便散發出女神般氣息，迷倒大票粉絲。

▲林采緹17日中午現身台中出席活動。（圖／翻攝自林采緹臉書）



不過，格外引人注意的是，由於林采緹搭車時，車輛似乎因為路面不平、頻頻搖動，胸前豐滿半球也隨之晃動，卻也令畫面更添性感，引來不少網友暴動狂喊，「好晃」、「人生的路上有些顛簸也很好」、「一直晃耶」、「司機，我頭很暈」、「車上好震」，也有人笑虧，「慶幸台灣的路夠爛」、「住在台中第一次覺得這樣的路很讚」，意外掀起一陣熱烈討論。

▲林采緹搭車影片辣翻網友。（圖／翻攝自林采緹Instagram）

►點我看林采緹搭車影片。