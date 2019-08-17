Albee細肩帶「水滴胸型」全看光！　素顏被拍正面照…網直盯左下角：乙霏好兇

記者潘慧中／綜合報導

Albee（范乙霏）儘管工作忙碌，一回家累得想倒頭就睡，仍不忘抽空保養皮膚，她16日上傳敷臉照，除了素顏引發討論，胸前春光更是一大亮點，舉手投足散發小女人氣息，讓不少男網友大飽眼福：「天生麗質超犯規！」

▲▼Albee完妝和素顏的對比照。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）



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照片中，可以看到Albee把肩上短髮塞進耳後，露出白皙乾淨臉龐，少了眼妝、腮紅和唇膏的加持，膚質並沒有太大瑕疵，氣色看起來也很有精神，整個人反而增添逆齡感，未經修圖的近拍照讓人嘆為觀止，「18歲了沒啊」、「素顏還是超美！」

▲Albee沒化妝看起來更幼齒。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）



格外引起討論的是，Albee身穿淺咖色細肩帶背心入鏡，相當映襯她的雪白肌膚，胸前深U剪裁，完美展現水滴胸型和深溝，隱約還能看到下半身搭配同色系短褲，身材非常好，無論是遠拍或自拍都讓人充滿遐想，清涼穿搭讓粉絲在炎熱夏日中眼睛大吃冰淇淋。

▲▼Albee胸前春光讓男網友狂噴鼻血。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）



窈窕曲線再度掀起話題，也讓不少粉絲好奇Albee維持體態的方法，她曾透露口渴除了喝水，還經常喝無糖豆漿，而此舉對身體之好其實有經過研究證實，如果每天喝2瓶無糖的高纖豆漿，不但可以增加肌肉比例，還能提高基礎代謝率，是有助於養成易瘦體質的方法。此外，她有空也會親自熬煮紅豆水，這對消除下半身水腫、維持V字瓜子臉很有效。