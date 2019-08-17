Joeman暴瘦12kg「臉變尖」消風一大圈！　IG罕吐心聲：真的好累

記者劉宜庭／綜合報導

YouTuber Joeman（九妹）在網路上人氣相當高，頻道至今已累積超過160萬人追蹤，在螢光幕前總是給人幽默、逗趣的形象，平時也常在社群網站分享生活點滴，沒想到，近來在IG上吐露心聲，坦言自己這陣子「真的好累」，令不少粉絲紛紛湧入留言區替他加油打氣。

▲Joeman減肥前臉型較為圓潤。（圖／翻攝自Joeman的Instagram）



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▲Joeman開始減肥後，身形明顯比過去瘦不少。（圖／翻攝自臉書、YouTube／Joeman）

Joeman行程滿檔，近來不但忙拍廣告、影片，還為了挑戰馬拉松，興起減重念頭，透過運動、調整飲食等方法，在短短3個月內狠甩12公斤肥肉，從100公斤降到88公斤，身形也明顯比過去瘦了不少。

然而，不知是否工作量太過龐大，Joeman於16日突然在IG吐露心聲，沉重寫道：「這幾天真的好累，希望我還能撐下去…。」雖然僅短短2句話，但這次難得流露脆弱一面，讓不少粉絲擔心不已、紛紛留言關心，「忙碌之餘也要注意身體呀，適當的休息才能走得更長遠」、「加油，你可以的」、「辛苦了」。

▲Joeman發文「真的好累」。（圖／翻攝自Joeman的Instagram）

另外，Joeman發文同時，不忘附上一張自拍近照，原先圓潤臉頰明顯消瘦一圈，臉型也變尖許多，驚人的減重成果，也再度掀起不少討論，令大票網友驚呼，「這麼瘦，都變帥了」、「真的瘦了」、「九妹變『型男』了！帥！」、「是在帥幾點的啦」，在網路上掀起一陣熱議。