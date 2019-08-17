梁鉉錫爆慣性賭博、挪用藝人收入！　警方直搗YG大樓搜查

記者吳睿慈／綜合報導

南韓前YG社長梁鉉錫（梁賢碩）性招待疑雲還未解開，近日又被韓媒爆出，他涉嫌海外賭博，他與旗下藝人勝利都是美國拉斯維加斯賭場的常客，輸的金額高達千萬，不僅如此，梁還涉嫌非法換匯、挪用公款等罪嫌，日前已被警方立案。18日，首爾地方警察廳智能犯罪調查隊直搗YG大樓蒐證，正式展開調查。

▲梁鉉錫、勝利涉嫌海外爛賭。（圖／CFP）

警方14日對梁鉉錫、勝利涉嫌慣性賭博立案調查，為了查明梁鉉錫賭博資金的來源，調查隊於17日上午9點（台灣時間8點）直搗YG位於麻浦區的辦公大樓，正在確保相關資料證據，正式展開封鎖搜查，未來，也會傳喚兩人到案說明，另外，YG前任董事梁珉錫（梁鉉錫弟弟）也是調查對象之一。

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▲智能犯罪搜查隊17日進入YG大樓調查。（圖／翻攝自首爾新聞）

據韓媒報導，梁鉉錫除了涉嫌海外慣性賭博，由於他每次賭博的金額都破千萬，因此高度遭懷疑涉嫌非法換匯，而他的資金來源被指是挪用旗下藝人的演唱會收入所得到，至於警方17日才前進YG大樓調查，也被砲轟搜查進度過慢。

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