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蔡桃貴突然「清楚蹦出2字」！　蔡阿嘎、二伯同步定格5秒驚呆：第一次耶

記者李玟儀／綜合報導

蔡桃貴是YouTuber蔡阿嘎和老婆二伯的小孩，前段時間剛滿周歲，不過滿1歲前他已經開始學叫爸爸媽媽，每個階段的成長都讓粉絲很有參與感。最近YouTuber們舉行第2屆「童年照大猜謎」，蔡阿嘎祭出送分題，用蔡桃貴的照片參戰，但驚喜的不是其他參加者的反應，而是蔡桃貴脫口而出的話。

▲▼蔡桃貴突然會說掰掰。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

▲蔡桃貴突然會說掰掰。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

蔡阿嘎跟二伯先前為了爭當第一個蔡桃貴開口叫的人，以2000元作賭注，並各自使出渾身解數，想吸引兒子開口叫自己，第一輪勝負揭曉，蔡桃貴先叫的人是爸爸，不過第二輪蔡桃貴已經懂得在兩大勢力中求生存，要他叫爸爸就叫爸爸，要叫媽媽叫媽媽，不只能看出蔡桃貴求生欲很強，也能看出語言發展能力。

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▲▼蔡桃貴突然會說掰掰。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

▲蔡桃貴突然會說掰掰。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

這次在最新的影片中，正片結束後的彩蛋裡，蔡阿嘎抱著蔡桃貴，而二伯站在父子身邊，他先是對著鏡頭要兒子跟網友說掰掰，但蔡桃貴可能以為是「拜拜」，嘴巴不說話，小小的左右手掌就貼在一起上下揮動，像在拜拜一樣。

蔡阿嘎看兒子不說話看著遠方，關心問：「你肚子餓了嗎？」結果話才剛說完，蔡桃貴立刻接話，非常清晰地說出：「掰掰。」萌萌的奶音融化一票人，而蔡阿嘎夫妻聽到兒子突然會說掰掰，驚訝地呆了幾秒，難以置信兒子竟然可以說得這麼清楚，眼神中充滿了看到孩子一步一步成長的喜悅。

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蔡阿嘎, 蔡桃貴, 二伯

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