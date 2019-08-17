鄧紫棋N年回憶「被消失」哭了！　28歲生日第一天：完全死心

記者潘慧中／綜合報導

鄧紫棋2019年經歷與蜂鳥的合約糾紛，並完成高雄巨蛋演唱會和金曲獎表演，挺過人生的高低起伏，16日迎來28歲生日，卻意外遭遇不少衰事，從死心、流淚到豁然開朗，「重要的是眼前一起創造回憶的人。」心境變化也讓粉絲上了寶貴一課。

▲鄧紫棋。（圖／翻攝自Instagram／gem0816）



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鄧紫棋17日凌晨在Instagram透露，往年過生日時，特別在意誰是第一個傳訊息祝福她的人，怎料生日前一晚，手機突然瘋狂當機，使出各種方法搶救都沒用，「3個小時後，我完全死心了，這應該是我自中學時代擁有了自己的手提電話後，第1個不看手機（沒手機可以看）的生日。」

▲鄧紫棋低調過28歲生日。（圖／翻攝自Instagram／gem0816）



心情頓時超沮喪，鄧紫棋心想生日也未免太倒霉，但零點一到，當親耳聽到身邊家人的祝福，她瞬間覺得手機壞掉也不錯，「看不到虛擬的文字，卻讓我聽到真實而溫暖的聲音。」也因此能專注地跟家人吃飯聊天。

▲鄧紫棋分享今年過生日的心境轉折。（圖／翻攝自Instagram／gem0816）



生日當天下午，鄧紫棋跑去修手機，卻被告知就算能修好，裡面內容也可能會完全消失，「說起來真是好笑，我居然因為一部死物而產生徬徨的無力感」，甚至一想到手機裡的回憶全消失就哭了，「28歲的第一天就這樣過去。」

▲鄧紫棋一度很捨不得手機裡的回憶。（圖／翻攝自Instagram／gem0816）



然而，當鄧紫棋坐在電腦前打這篇貼文時，她突然覺得這一切或許都是美好的安排，雖然收不到訊息，但那句親口說的生日快樂就在身邊，擔心手機裡的回憶會不見，但其實更重要的是眼前一起創造回憶的人，「活在璀璨的世界，有時候的確容易忘了什麼人、什麼事情比較重要。今年生日想祝福自己也祝福大家：『無論前方想追逐什麼，別忘了回頭看看。』」

鄧紫棋IG全文：

28歲生日。 以往每一個生日，我都很在意到底誰是第一個發短訊給我說生日快樂的人。 但昨晚從8點多開始，我的手機就一直當機，卡在開機的畫面不動。我嘗試了各種方法搶救，完全沒用。三個小時後，我完全死心了。這應該是我自中學時代擁有了自己的手提電話後，第一個不看手機（沒手機可以看）的生日。 我本來很沮喪，覺得怎麼生日那麼倒霉。但是當一踏入零時零分，身邊正跟我玩撲克牌的家人一起準時跟我說生日快樂，那一瞬間覺得，壞了手機也挺好，看不到虛擬的文字，卻讓我聽到真實而溫暖的聲音。也因為沒收到接二連三的短訊，讓我跟家人打撲克牌的時間非常的專注。我好像很久都沒有那麼專注地與家人聊天、吃飯、玩樂。 今天下午我花了一些時間跑去修手機，但這個生日好像不太幸運，反正我弄了一下午都沒有結果。我甚至被告知，我的手機即使有可能被修好，也可能會完全流失裡面的內容。說起來真是好笑，我居然因為一部死物而產生徬徨的無力感，還因為想像“如果手機裡的回憶真的全都流失”而流淚... 28歲的第一天就這樣過去。這一刻我坐在電腦前寫這一篇時，卻突然覺得也許這是上帝美麗的安排。我鬱悶生日居然收不到訊息，但其實那句親口說的生日快樂就在身邊；我怕流失手機裡的回憶，但其實重要的是眼前一起創造回憶的人；當你每天繁忙地工作，是否記得一開始是為了誰、為什麼奔馳？而當你偶爾跟身邊的人產生矛盾時，是否記得慶幸至少有人在你身邊？ 活在璀璨的世界，有時候的確容易忘了什麼人、什麼事情比較重要。今年生日想祝福自己也祝福大家：無論前方想追逐什麼，別忘了回頭看看。