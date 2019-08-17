《爸爸》天天曬4歲妹妹處女走秀照　「丹鳳眼瓜子臉」網呼：基因太強大！

記者古靜兒／綜合報導

大陸綜藝節目《爸爸去哪兒》第一季成員張悅軒（天天）和爸爸張亮是節目裡的「模特兒擔當」，即使距離2013年播出的第一季已過去6年，但人氣依舊不減，他日前曬出妹妹「麼麼噠」的時裝處女秀，兄妹倆如出一轍的精緻外貌，引起網友盛讚。

▲《爸爸去哪兒》第一季成員張悅軒（天天）經常在微博曬出妹妹的照片，是個十足十的「妹控」。（圖／翻攝自微博／張悅軒）

請繼續往下閱讀...

天天在《爸爸去哪兒》裡舉手投足都散發出模特兒氣質，深受觀眾喜愛，身為「妹控」的他經常在微博上曬出和妹妹「麼麼噠」一起打鬧或出遊的影片，適逢「2019年國際兒童時裝周」，天天也PO出妹妹個性十足的走秀照，為首次登台的她加油。天天照片中，只見年僅4歲的「麼麼噠」穿上多套兒童時裝，包括黑格紅邊套裝、軍綠帥氣長衫等，自信有氣場地走上T台，一雙丹鳳眼和哥哥一模一樣，讓網友直呼又帥又可愛。

▲天天在微博上曬出妹妹登上「2019年國際兒童時裝周」的走秀處女照。（圖／翻攝自微博／張悅軒）

天天也PO出妹妹走秀的一小段影片，大力甩手、瀟灑大步地走秀方式，讓網友忍不住留言大讚：「走出了天下無敵的氣勢」、「麼麼噠很有模特風範啊」、「強大的模特兒基因！」

▲天天和妹妹麼麼噠如出一轍的丹鳳眼及瓜子臉，讓網友大呼這一家的模特兒基因超強大。（圖／翻攝自微博／張悅軒）

►點我看麼麼噠走秀影片。