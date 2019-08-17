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黃文星愛上酒家女　吳婉君「裸背熱吻」尺度全開！

記者李欣容／台北報導

吳婉君在公視時代生活劇《苦力》飾演酒家女「美雪」，和黃文星有許多親熱戲，她爆料像是她裸背黃文星從背後環抱她，或是餵食秀變熱吻等橋段，都是「臨時加碼」，相當考驗兩人默契與演技。

▲▼ 《苦力》吳婉君第一次演出風情萬種的紅牌酒家女_ 。（圖／公視提供）

▲吳婉君第一次演出風情萬種的紅牌酒家女。（圖／公視提供）

吳婉君當年以歌唱節目的PK賽受到矚目，戲劇系畢業的她，演戲經驗其實相當豐富，她在《苦力》ˋ演出因家境貧困墮入風塵，是風情萬種的紅牌酒家女，擁有超高交際手腕，卻也同時渴望愛情，吳婉君說：「能夠挑戰沒有嘗試過的角色是很棒的經驗，尤其是李岳峰導演執導的大戲，我很榮幸。」

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▲▼ 《苦力》吳婉君第一次演出風情萬種的紅牌酒家女_ 。（圖／公視提供）

▲吳婉君、黃文星第一次合作就很有默契。（圖／公視提供）

說起和黃文星的親密戲，吳婉君爆料，起初尺度沒這麼大，很多情節都是導演在現場加的，像是她準備更衣時裸著背，黃文星要從後面環抱她，又或是兩人調情的餵食秀最後變熱吻等等。

吳婉君大讚黃文星給她滿滿安全感，「我跟文星哥是第一次合作，卻意外地相當有默契，一個眼神就『秒懂』，謝謝他讓我感到信任，能自在舒服的表現。」

▲▼ 《苦力》吳婉君第一次演出風情萬種的紅牌酒家女_ 。（圖／公視提供）

▲楊烈羞辱吳婉君。（圖／公視提供）

而被網友戲稱「拆散自家CP專業戶」的楊烈，發現兒子黃文星想娶回家的竟然是酒家女，刻意在餐桌上使喚吳婉君倒酒，還給她小費讓她難堪，吳婉君表示，這場戲幾乎沒有台詞，所有情緒都在眼神、肢體中，演得相當過癮。

▲▼ 《苦力》吳婉君第一次演出風情萬種的紅牌酒家女_ 。（圖／公視提供）

▲吳婉君認為自己個性和角色很不同。（圖／公視提供）

私下她認為自己跟「美雪」的個性滿不同，「美雪對我來說是個很偏執、很鄉愿的人，雖然有很多的身不由己，但如果我在她那個的年代有那樣的手腕，我的選擇應該不會跟她一樣。」公視時代生活劇《苦力》每週六晚間9點連續播出兩集，於公視主頻、公視台語台首播。

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苦力, 蔡昌憲, 黃文星, 楊烈, 吳婉君

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