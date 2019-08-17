孫協志和她飛濟州島放閃...夏宇童「分好了啦」：想和別人試看看！

記者林彥君／台北報導



中視《飢餓遊戲》濟州島特輯充滿粉紅泡泡，先是許孟哲和趙孟姿「雙孟相護」，18日播出的節目中換孫協志、夏宇童接棒，「童協CP」甜蜜放閃。節目開錄孫協志就露餡，介紹成語蕎和夏如芝時，脫口就叫成「夏宇」，遭眾人猛虧，孫協志「硬ㄠ」是因為名字太像了。

▲夏宇童和孫協志在節目配對CP。（圖／中視提供）



上個月製作單位出發到韓國濟州島出外景，孫協志和夏宇童就爆出緋聞，如今節目要播，似乎都可嗅出端倪，像是製作人公佈當集主題是「飢餓CP」時，製作人解釋是機制先出來才發來賓。眾人一聽覺得就是刻意，而這似乎也默認「童協」之間是CP無誤。



其中一關遊戲是到繡球花之丘，王仁甫的一番話也引人聯想，「繡球花對我們來說就是幸福，結婚的時候才會拿繡球花，在這麼多的繡球花中就覺得好幸福，「來到這裡的情侶，一定就是會結婚，所以我們就要來創造節目中的最佳CP。」一旁孫協志聽了一臉燦笑，還接話一連說了：「是！是！是！是！」對於暗示欣然接受。

▲夏宇童和孫協志配對玩遊戲。（圖／中視提供）



就連分組抽配對CP，王仁甫先是抽出男生代表孫協志，女生部分他又抽出夏宇童，這巧合讓夏宇童嬌喊：「怎麼可能！」孫協志抓包被動手腳，但也大方配合，「如果既然這樣，那就這樣吧。」玩遊戲時輪到夏宇童丟繡球時，王仁甫和許孟哲刻意放水，要讓孫協志接下這甜蜜的捧花，不料接的賣力卻下雨腳滑沒有成功，等夏宇童二度上場時，忍不住對著孫協志輕聲叮嚀要認真一點，兩人互動充滿粉紅泡泡。



因為遊戲機制，配對的CP都要抉擇繼續合作還是分手，當製作人問童協兩人：「有沒有想要分手?」其他人都聽不下去，像觸人家霉頭，就在孫協志猶豫時，反倒夏宇童直接說出，「分好了啦！」而且理由竟是，「我想要跟別人看看。」當場讓孫協志很受傷，而兩人之間的真情互動完全成為本集節目的一大亮點。節目18日晚間8點在中視播出。

