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3個月賺2000萬！爆乳網紅花子認了曾賣淫　流淚道歉：當時真的很想動手術

▲韓國網美花子被踢爆曾非法賣淫，她開直播承認是事實並流淚道歉。（截圖自花子YouTube）

圖文／鏡週刊

韓國超正網美花子在YouTube擁有48萬訂閱者，她曾透過直播自曝過去是男兒身，從小就愛男扮女裝，於是決定動變性手術，並與粉絲分享動手術前後的準備工作與術後恢復過程，獲得許多網友支持與鼓勵。不過前幾日，網紅鄭演員踢爆花子曾經靠賣淫賺錢長達4年，批評花子欺瞞近50萬名粉絲，並給年輕的粉絲帶來不良影響。

鄭演員透過影片說，花子在2014年開始到2017年為止，4年的時間裡一直從事非法性交易，前年11月在某性交易網站論壇還查得到花子的照片與相關資訊，他聲稱有許多花子的「客人」分享了相關心得，也有交易的具體內容、時間與價格等，「擁有近50萬名粉絲的花子，竟然一邊做著違法的事，一邊還繼續當直播主。」

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網美常在IG分享美照與名牌包。（合成自花子IG）

▲網美常在IG分享美照與名牌包。（合成自花子IG）

隨著鄭演員的爆料影片在網路迅速傳開，花子成為韓國熱搜詞榜首，而她也打破沉默，承認自己確時曾透過非法性交易賺錢，3個月內賺了約2000萬韓元（約合新台幣51萬元），她表示當時真的很想趕快動變性手術，才想到用這樣不正當的方式賺錢。但她在2016年之後就未再做過這樣的事情，鄭演員的爆料對她已造成誣陷。

花子昨（16日）再次透過直播影片向粉絲鄭重道歉，「我要向支持我的粉絲表達歉意，我2014年確實做過非法性交易，但2016年後我就去上班了，從開始做直播節目後，我從沒再做過性交易，網路上流傳的情色按摩的照片，那些是盜用我的照片，我沒有做過情色按摩。」花子表示自己確實有做錯事，需要向大家道歉，若警察找上門，她也會誠實接受調查，而到時會暫停直播的工作。

網美花子表示她因為太想動手術才利用賣淫賺錢。（截圖自花子YouTube）

▲網美花子表示她因為太想動手術才利用賣淫賺錢。（截圖自花子YouTube）

由於花子經常透過直播分享「吃播」與「名牌包開箱」等主題，深受粉絲喜愛，加上她對自己變性的事實毫不隱瞞，也常透過IG分享她的美照，人氣非常旺。而青瓦台國民請願書也出現了「請阻止YouTuber通過非法性交易、非法謀利的方式，在YouTube上散播類似的故事來賺錢」的請願文。請願者表示：「用不正當的方式賺來的錢來炫富、買名牌，太不適合10幾歲的孩子觀賞，為了正在成長的孩子們，拜託你們了。」該文在今（17日）早上已獲得約3000人同意。


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