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她爆「梁靜茹真愛是瑪莎」嫁錯老公！4年戀愛重演前世結局　錯過先天正緣

記者李玟儀／綜合報導

歌手梁靜茹和老公趙元同傳出9年婚姻觸礁，外傳已經簽字離婚，但經紀人表示「藝人私事不回應。」過去梁靜茹在婚前最著名的戀情就是和五月天瑪莎，但是最後無疾而終，有通靈老師指出其實瑪莎才是她的「先天正緣」，只是兩人如今已錯過。

▲▼梁靜茹與老公結婚9周年。（圖／天熹娛樂提供）

▲梁靜茹與老公。（圖／天熹娛樂提供）

據《聯合報》報導，「神明代言人」沈嶸通靈後發現，瑪莎和梁靜茹前世是男女朋友，有段深刻的愛情，只是男方雖然理想、有才華，但性格偏向藝術家，不把自己侷限於愛情裡，梁靜茹愛得較多也比較遷就，最後戀情無疾而終，這一世兩人雖然交往4年，但結局依舊重演上一世。

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沈嶸認為梁靜茹曾經很想嫁給瑪莎，認為對方是懂自己的人，就像靈魂伴侶一般，對她而言嫁給對方是一生真愛的終點，但男方卻覺得她給的愛太多、太強烈「承受不起」，有種窒息的感覺，最後選擇分開。至於梁靜茹和趙元同，沈嶸認為兩人沒那麼適合，因為存在溝通問題，雙方也欠缺良性互動，連帶影響信任。

▲梁靜茹2015年演唱會邀請五月天擔任嘉賓，大方和舊愛瑪莎互動。（圖／記者張一中攝）

而塔羅牌專家小孟老師則算出，梁靜茹前世是日本女歌手，Tony是酒店老闆。他說，老闆某日在看到該歌手的表演後一見鐘情，派手下將其抓來並逼簽賣身契，但歌手深愛的是當地一名警官，雖然警官派人搜索，但不敵酒店老闆的勢力，老闆甚至動用關係將警官調至外地。

該名女歌手無法跟心愛的人在一起顯得生不如死，還被迫當老闆的小妾，直到某日發現懷了老闆的小孩，她才鼓起勇氣連夜搭船逃脫，從此過著隱姓埋名的日子。小孟老師表示，女方從前世就開始逃離男方，今生也是如此，但女方有望在3年後遇到真愛。

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梁靜茹, 趙元同, 瑪莎

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