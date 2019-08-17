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《星光》許仁杰「超浪漫求婚」過程曝光！　辣女友淚崩：真的嫁給了愛情

記者翁子涵／台北報導

歌手許仁杰從節目《超級星光大道》出道，去年8月認愛大他3歲的圈外女友亞希，雙方熱戀約1年半，17日傳出好消息，他向女友求婚成功，更在臉書曬出大合照，甜蜜寫道：「最開心、最安心的事莫過於妳說願意」，貼文一出也引來各方祝福，女友更是甜喊：「嫁給了愛情」。

▲許仁杰求婚成功。（圖／翻攝自許仁杰IG）

▲許仁杰求婚成功。（圖／翻攝自許仁杰IG）

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亞希事後也感動地說：「在不知情的情況下到現場看到自己非常多的摯友們，尤其是仁杰花很多時間很用心的籌畫這浪漫的一切，眼淚真的止不住，真的覺得嫁給了愛情，嫁對了！」

▲許仁杰求婚成功。（圖／翻攝自許仁杰臉書）

▲許仁杰在雙方好友見證下求婚女友。（圖／翻攝自許仁杰臉書）

許仁杰在2個月前就向經紀公司告假，要保留這天向女友求婚，對於求婚事宜，他都自己默默安排及策劃，終於成功在昨晚給亞希一個完美的驚喜，至於地點特別挑在大稻埕碼頭，許仁杰說：「因為這裏是亞希答應跟我交往的地方，所以挑在這裏，意義非凡」。

他也秘密邀請了雙方好友到場助陣，許仁杰表示：「謝謝大家幫我保密，有些兄弟也幫我搬東西弄佈置，真的很感謝，讓一切才能順利及成功」，而2人的婚期訂在11月23日，細節仍在規劃中。

▲許仁杰求婚成功。（圖／翻攝自許仁杰IG）

▲許仁杰和女友希亞交往1年半。（圖／翻攝自許仁杰IG）

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