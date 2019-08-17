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男星床戲來真的：我就是要摸！她崩潰求救…工作人員驚覺「床單有血」

記者劉宜庭／綜合報導

林芷薇是類戲劇演員，過去在《玫瑰瞳鈴眼》、《藍色蜘蛛網》中的壞女人表現，至今仍令人印象深刻，有著「職業小老婆」的稱號的她，近來上節目分享拍戲細節，坦言過去拍床戲時，經常遇到資深男星「來真的」，有次還遭男方摸胸，讓她直呼感覺不被尊重。

▲林芷薇分享拍戲內幕。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲林芷薇分享拍攝床戲內幕：「前輩都喜歡來真的。」（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

在16日播出的《麻辣天后傳》中，邀來許多類戲劇演員分享拍戲經驗，主持人利菁好奇問，「（戲）裡面妳很多掙扎、被強暴，那些他們真的會很尊重嗎？」林芷薇老實回答，「我覺得前輩都喜歡來真的，那些老前輩覺得我們不會演，如果你不來真的，你要演很多遍。」

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一旁的林玉紫也頻頻附和，「對！連試戲都來真的。」她甚至指出，遇過資深男星跟導演串通好的狀況，「他們就是以資深的前輩的角色，來欺負這些新人吧。」

▲林芷薇分享拍戲內幕。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲林芷薇分享拍戲內幕。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲林芷薇某次拍床戲被摸胸。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

林芷薇接著舉例，有次拍攝醫生與護士上演A片的劇情戲碼，結果對戲男星把她壓到床上後，竟真的摸胸，「他就真的摸到我了，摸到我的胸部了，我就非常害怕。」當下，她藉故喊停，並向導演求救，後來導演對該名男星說，原本全景的鏡頭不拍了，改成分段拍攝個人特寫，結果男星竟怒回，「這樣不行，不自然，我就是要摸！」下秒還叫林芷薇躺著。

▲林芷薇分享拍戲內幕。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲林芷薇還原當時狀況，男星竟回導演「我就是要摸」。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

被導演拒絕後，該名男星當場發飆怒吼，「你們演戲才演多久而已，我們以前演戲都是來真的啊！不然要怎麼辦？不然現在是怎麼樣？」當下全場都沒人敢出聲，後來過沒多久，男星卻莫名消失，工作人員隨後更發現，「床單怎麼有一攤鮮血！」林芷薇原以為是自己生理期來，沒想到下秒導演接到電話，才知道是該名男星痔瘡發作裂開，才會焦急地想要一次拍完，讓林芷薇直呼傻眼。

▲林芷薇分享拍戲內幕。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲林芷薇分享拍戲內幕。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲工作人員發現床單有血，原來是男星痔瘡破了。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

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林芷薇, 林玉紫, 麻辣天后傳, 玫瑰瞳鈴眼, 藍色蜘蛛網

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