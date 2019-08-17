記者古靜兒／綜合報導

南韓藝人邕聖祐主演韓劇《18歲的瞬間》，雖然是他的第一部戲劇作品，但出色的演技大獲好評，最近為了宣傳戲劇，他經常在PO文時配上「瞬間」2字，卻被前隊友金在奐忍不住問道，為何總是要在瞬間發文，讓粉絲笑說兩人互動超有趣。

▲邕聖祐為了宣傳新劇，經常在PO文時配上「瞬間」2字。（圖／翻攝自Instagram／osw_onge）

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邕聖祐主演的《18歲的瞬間》講述著一群18歲高中生成長的點點滴滴，為了配合劇名宣傳，他在個人IG發文時總會配上許多「瞬間」的文字，包括「讀書的瞬間」、「日落的瞬間」、「秉文高中（劇中男主角轉學前的學校）的瞬間」。他16日曬出自己戴著黑框眼鏡的呆萌照，並寫到：「模範生的瞬間」，可是卻被同為Wanna One出身的前隊友金在奐留言問到：「哥為什麼總是在瞬間上傳照片呢？」對方不知是真不知道或者只是想調侃邕聖祐的留言，讓粉絲也忍不住搞笑回覆：「在奐啊，還不知道星期一、星期二9點半要做什麼嗎哈哈哈（《18歲的瞬間》首播時間）」、「發現不看劇的人了」、「金在奐疑問的一勝。」

▲邕聖祐為了宣傳新劇，在PO文時配上「模範生的瞬間」，卻被前隊友金在奐調侃。（圖／翻攝自Instagram／osw_onge）

▲邕聖祐為了宣傳新劇，在PO文時配上「讀書的瞬間」。（圖／翻攝自Instagram／osw_onge）

其實這也不是第一次邕聖祐被金在奐以另類方式打氣，之前他PO出自己在漢江瞇眼笑對鏡頭的照片，寫到「漢江准宇（邕聖祐在戲中名字）」時，也被對方搞笑回覆：「哥，你改名了嗎？」不按牌理出牌的可愛回覆，更顯兩人好交情。

▲邕聖祐和金在奐感情要好，經常在對方的IG以搞笑的方式留言。（圖／翻攝自Instagram／osw_onge）