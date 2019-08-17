徐小可控「阿Ben泡奶SOP險害死兒子」！　寶寶「像鬼上身」一看食物就大哭

記者李玟儀／綜合報導

徐小可（許暐翎）和阿Ben（白吉勝）結婚多年遇有3個小孩，一家五口的相處之道一直備受粉絲推崇，阿Ben更被封為神隊友，不過徐小可卻說，其實這都是訓練出來的，她在節目上抖出老公過去曾經差點把兒子害死。

▲白吉勝和徐小可一家。（圖／翻攝自白吉勝、徐小可臉書）

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徐小可在《命運好好玩》中爆料，當年大兒子出生後，有段期間她下午都要去工作，因此泡牛奶給幼兒喝的重責大任就落在阿Ben的身上，她餵完午餐要出門前，提醒老公下午兒子餓的話就泡120cc的牛奶。

▲徐小可控阿Ben差點把兒子害死。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

沒想到一個禮拜過後，徐小可發現兒子有點不對勁，餵夜奶或是副食品時，明明兒子很想吃，卻像鬼上身一看到食物就大哭，直到有一天她忙不過來請阿Ben幫忙泡奶，對方動作聲音傳到她的耳朵直覺有問題，這才發現老公沖奶的步驟根本就是錯的。

▲徐小可控阿Ben差點把兒子害死。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

阿Ben先裝了3匙奶粉到奶瓶裡再加水，導致120cc水和奶粉的比例失衡，從牛奶變成太濃的奶昔，大兒子喝了一個禮拜肚子變得很大，感覺要排氣排不出來，才會明明餓了可是卻沒有辦法繼續吃東西的狀況，心疼兒子的她崩潰地說：「阿Ben泡牛奶曾經把我兒子害死耶！」