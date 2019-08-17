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梁靜茹IG深夜吐心聲「想爸爸了」　張棟樑、天心暖送❤️力挺

記者劉宜庭／綜合報導

梁靜茹與老公Tony（趙元同）結婚9年，育有5歲兒子，15日卻驚傳2人簽字離婚，對此，她經紀人表示：「藝人私事不回應。」消息延燒2天，她昨（16日）深夜在IG感性發文，曬出已逝父親的舊照：「想爸爸了。」引來大票粉絲及演藝圈中好友紛紛留言安慰。

▲梁靜茹IG深夜吐心聲「想爸爸了」。（圖／翻攝自梁靜茹臉書）

▲梁靜茹。（圖／翻攝自梁靜茹臉書）

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儘管婚變消息瘋傳，梁靜茹16日透過IG發文，仍隻字未提Tony，而是貼出父親舊照，感性寫道：「想爸爸，這是我爸爸，英俊的歌唱家，雙子座，愛唱歌，活潑，愛養魚，養鳥，夜裡看著自己的一缸魚，安安靜靜和魚對話，是他每天的睡前習慣。」文末的一句「想爸爸了」，更是流露滿滿思父之情。

PO文一出，吸引大票粉絲紛紛留言關心，演藝圈中好友天心、張棟樑，也紛紛暖送愛心符號，隔空為梁靜茹加油打氣。

▲梁靜茹深夜發文，天心、張棟樑留言打氣（紅框處）。（圖／翻攝自梁靜茹Instagram）

▲梁靜茹深夜發文，天心、張棟樑留言打氣（紅框處）。（圖／翻攝自梁靜茹Instagram）

梁靜茹在2010年跟Tony結婚，育有1子，平時雖然不常公開秀恩愛，但婚姻維持至今也已經9年。未料近日驚傳婚姻觸礁，Tony被爆2年前疑似跟女網紅搞曖昧，被梁靜茹發現，後來雖然和好，但仍種下日後婚姻亮紅燈的因。

對此，梁靜茹經紀人僅表示，「藝人私事不回應。」公司高層也否認離婚。不過，好姐妹范范（范瑋琪）的經紀人卻表示，2年前就有聽說此事，此舉一度引來網友批評，不過梁靜茹16日火速曬出姊妹合照，力挺表示：「一直愛范范，謝謝范范這些年的陪伴和支持，愛你。」

▲梁靜茹力挺范范。（圖／翻攝自微博）

▲梁靜茹力挺范范。（圖／翻攝自梁靜茹微博）

對於種種爆料，Tony則在15日晚間回覆《ETtoday星光雲》，澄清沒有離婚也沒有劈腿，語氣疲累，「我真的很想知道是誰爆料的，希望他可以出來講。」當晚，他疑似因心情不佳，於臉書放話「今晚要跑50公里」發洩情緒，之後又發文：「感謝大家的關心，真的沒什麼大事。開心過生活就好。」

▲Tony回應跟梁靜茹離婚傳聞。（圖／翻攝自微博／梁靜茹）

▲梁靜茹與Tony近日爆出離婚傳聞。（圖／翻攝自梁靜茹微博）

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