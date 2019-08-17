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情侶夜拍東京鐵塔！　當地人嚇翻狂勸「我們都不會去」…揭超毛原因

記者潘慧中／綜合報導

東京鐵塔可說是日本非常重要的地標，每年吸引數百萬遊客前去目睹其風采，但目前定居台灣的日籍女星小百合表示，當地人其實很少去這裡，她建議晚上最好別特地去拍照，「有時候就會拍到不該拍到的。」

▲▼小百合。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

▲▼國人愛去的東京鐵塔，小百合卻說日本人其實不太去。（圖／記者蔡玟君攝、翻攝自YouTube／2分之一強）

▲▼日本東京鐵塔，東京示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

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小百合在《2分之一強》表示，大部分日本人都知道東京鐵塔有3分之一是用軍事戰車的鋼鐵材料所建，似乎因此聚集了不少怨氣，鬼故事時有耳聞，附近還建了2間寺廟鎮煞。

▲▼小百合。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

▲▼小百合。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

▲▼小百合。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

▲小百合建議晚上最好別去。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

白天拍照還可以，但情侶有時候會因為浪漫而選在晚上去東京鐵塔，但小百合臉一沉表示，可能會拍到一些不該拍到的東西，「很多外國人都會喜歡去這邊，可是其實日本人都不太會。」

▲▼小百合。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

▲小百合表示附近發生過很多鬼故事。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

據了解，當時建造東京鐵塔時，正好面臨戰後鋼鐵短缺的問題，建築師靈機一動想到一個完美的解決辦法，「美軍在韓戰被打壞的坦克戰車」剛好派上用場，買下約90台報廢戰車，進而分解成建造東京鐵塔所需的鋼鐵組件。

▲約從01：37分開始。（影／取自YouTube／2分之一強）

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