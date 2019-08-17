正妹蘿莉「街上邊跳邊脫光」20分鐘片外流！　0遮掩全身只剩鞋

記者李玟儀／綜合報導

大陸影片網站會對上傳者的影片進行審查，不過近日卻傳出疑似失誤，某位用戶打扮成蘿莉，白天在大街上邊跳舞邊脫衣的影片竟然成功發布，在網路上成為熱門話題，不少老司機都在求完整影片。

▲大陸蘿莉街邊跳舞脫衣。（圖／翻攝自微博）

大陸一名綁雙馬尾的蘿莉穿著桃紅色的連身澎澎裙，在路上打開音樂跳起宅舞，原本整支影片給人的感覺是清純、可愛，沒想到最後卻邊跳邊脫，不只正面把裙襬撩到腰的位置，露出大面積下半身，最後直接脫光，全身上下只剩鞋子，就這樣全裸在路邊跳舞，整支影片據傳長達20分鐘。

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翻看網路上的截圖，影片中的正妹蘿莉似乎不是第一次在鏡頭前脫衣，之前也有過把紗裙撩起來，將疑似沒有穿內褲的渾圓屁屁對著鏡頭，另外還有過在戶外把黑色長版衣服脫掉，小腹以上一絲不掛全露，尺度超大！

▲大陸蘿莉街邊跳舞脫衣。（圖／翻攝自微博）

這段引起爭議的影片迅速在網路上引起討論，有網友稱這是網路平台Bilibili（簡稱B站）的審核失誤，不過B站澄清完整影片用戶並沒有上傳到平台，源頭在海外網站，B站審核的是剪輯過的正常部分，因此認定沒有違規內容，目前上傳影片的用戶「我是雙馬尾蘿莉」帳號已經被封禁。