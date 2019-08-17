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雷／《不能是朋友》結局預告出爐！　劉以豪婚禮…劇迷崩潰：拜託不要

－－－以下有雷－－－

記者劉宜庭／綜合報導

《我們不能是朋友》題材挑戰道德尺度，開播以來話題不斷，每集掀起熱潮，如今該劇即將迎來大結局，最後一集預告出爐，卻讓大票劇迷崩潰、紛紛跪求編劇「拜託不要」，意外在網路上掀起熱議。

《我們不能是朋友》全劇共有13集，在16日播出第12集內容中，麥子姐（劉品言 飾）得知黎皓一（孫其君 飾）跟周惟惟（郭雪芙 飾）解除婚約，讓他留在台灣。但事實上，她是公司第四方資金，帶著黎皓一加入褚克桓（劉以豪 飾）的團隊，要跟周惟惟一起工作。

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▲《不能是朋友》結局預告。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲《不能是朋友》結局預告。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲黎皓一親了麥子姐被潑酒。（圖／翻攝自台視）

讓人出乎預料的是，當麥子姐提醒不能公私不分，黎皓一竟在酒酣耳熱之際，靠上前親了麥子姐，結果慘被女方潑酒，讓不少劇迷傻眼笑虧，「被打槍哈哈哈哈哈哈」、「靠麥子姐帥欸」、「結果麥子姐最帥」、「321自以為很有魅力」。

▲《不能是朋友》結局預告。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲周惟惟哭著向黎皓一坦承，自己愛上了褚克桓。（圖／翻攝自愛奇藝）

如今結局倒數，最後一集預告也陸續曝光。其中一段，周惟惟哭著向黎皓一坦承，自己愛上了褚克桓，「我喜歡他，我對他心動了。」然而，在另外一段剪輯的預告中，黎皓一發瘋似的開車狂飆，讓女方面露驚恐地抓著把手。接著畫面一轉，人在專案發佈會上的褚克桓，不知是否得知周惟惟有危險，接到電話後隨即奪門而出。

▲《不能是朋友》結局預告。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲《不能是朋友》結局預告。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲黎皓一載著周惟惟抓狂飆車。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲《不能是朋友》結局預告。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲《不能是朋友》結局預告。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲褚克桓接到電話隨即衝出。（圖／翻攝自愛奇藝）

雖然中間穿插了男女主角激吻畫面，不過最讓劇迷崩潰的是，預告中最後一幕，褚克桓一邊向高子媛（夏若姸 飾）吐露心聲告白，「我不想再被控制了，我不想要有壓力，所以子媛，謝謝妳愛了我十年。」與此同時，畫面竟切到教堂婚禮，他西裝筆挺地等著新娘到來，由於女方僅露出背影，身分引發外界聯想，也讓不少網友崩潰留言，「該不會跟高子媛結婚了吧」、「拜託不要是子媛吧」、「拜託不要子媛不要做夢！！！不要爛尾啦」，在網路上掀起超高討論度。

▲《不能是朋友》結局預告。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲《不能是朋友》結局預告。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲褚克桓激吻周惟惟。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲《不能是朋友》結局預告。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲預告中播放褚克桓對高子媛告白台詞時，搭配婚禮片段引發劇迷聯想新娘身份。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲婚禮預告令劇迷崩潰跪求編劇「拜託不要是子媛」。（圖／翻攝自PTT）

▲婚禮預告令劇迷崩潰跪求編劇「拜託不要是子媛」。（圖／翻攝自PTT）

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我們不能是朋友, 郭雪芙, 袁艾菲, 褚克桓, 劉以豪, 韓可菲, 周惟惟

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