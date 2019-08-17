45歲的GACKT演高中生？《飛翔吧！埼玉》只有日本人拍得出來

圖文／鏡週刊

《飛翔吧！埼玉》這種電影大概只有日本人拍得出來，很正經地浮誇，很認真地搞笑，自婊沒有極限，黑到最後卻是柳暗花明。

來自埼玉的爸爸、出身千葉的媽媽，陪著想嫁到東京的女兒去訂婚。他們一路上收聽的廣播正在講述一則都市傳奇，故事裡的東京猶如天龍國，還真有蛋黃、蛋白、蛋殼區之分；而從埼玉來的就宛如賤民，沒有通行證還不能趴趴走。視覺系歌手GACKT飾演從美國回來的轉學生，風靡全校，征服了高傲的學生會長（但這個男性角色由女星二階堂富美飾演），其實轉學生的真實身分是隱藏版的埼玉人，曝光之後，會長因愛相隨，從逃亡中理解他人的水深火熱，也回頭檢視身為東京知事的父親試圖掩蓋的腐敗。

它可以自信到讓45歲的GACKT演高中生，和女扮男裝的二階堂富美談美少年之戀，後者還擔心另一個帥哥伊勢谷友介橫刀奪愛。一行人頂著華麗誇張如「寶塚」的造型，散佈濃濃的BL情愫，探討的卻是地域歧視、文化對立、身分認同。

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相對於高高在上的東京，同樣被差別待遇的埼玉、千葉，卻因為策略不同而成了相煎太急的對手。但兩方決戰，竟是互舉家鄉名人牌叫陣，實在太令人噴飯。弱勢不僅需要覺醒，一如學生會長違逆了父親。有無數星光，夜空才會美麗！認同與尊重，取代你死我活，應該是導演對新一代的期許。

影片最後把現實和傳說這兩條線結在一起，然後風趣地揭露埼玉這個看似敬陪末座的城市如何日本化、甚至世界化。狂想與現實，原來並存不悖。其實你要把埼玉換成其他地名，也無不可；差別在於有多放得開，笑果才會來。

84分 導演：武內英樹

演員：二階堂富美、神威樂斗、伊勢谷友介

片長：106分鐘

級別：保護級

上映日期：8月16日

90分以上：神作！一定要膜拜

80～89分：佳作！不看就沒話題了

70～79分：普作！錢很多就看看吧

60～69分：爛作！避之大吉

60分以下：糞作！看完要洗眼睛



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