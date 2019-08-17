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《神隱少女》8大內幕揭秘！　白龍帥臉「真實設定12歲」網驚呆

記者陳芊秀／綜合報導

日本宮崎駿動畫《神隱少女》創下308億日幣票房紀錄，是影迷心中神作之一，16日晚間在電視頻道重播，同時也是第9次在電視上播出。該片雖然播出多次，故事中眾多橋段都暗藏巧思，這次電視台放送眾多電影製作內幕，受到觀眾熱烈討論。

▲▼《神隱少女》揭密。（圖／翻攝自推特／Kinro_NTV）

▲《神隱少女》第9次在電視頻道播出，片中創作秘密引發討論。（圖／翻攝自推特／Kinro_NTV）

※千尋躺車裡，手握花束花語有暗示

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▲▼《神隱少女》揭密。（圖／翻攝自推特／Kinro_NTV）

▲千尋手上的花束有暗示。（圖／翻攝自推特／Kinro_NTV）

千尋在片中跟著爸媽搬家，躺在車子後座時，雙手緊握著粉色花束。原來花的名字是「香碗豆」，花語是「離家」、「分離」、「溫柔的回憶」等，對於整個故事充滿預言性。

※白龍帥臉秒殺萬千少女，外貌實際設定12歲

▲▼《神隱少女》揭密。（圖／翻攝自推特／Kinro_NTV）

▲白龍帥臉設定12歲。（圖／翻攝自推特／Kinro_NTV）

《神隱少女》中人氣最旺的男主角「白龍」，在故事中失去自己是誰的記憶，義無反顧守護女主角千尋，是一種既遙遠又嚮往的存在。原來他的人物設定，「外表要像12歲左右」，相當於小學6年級生，但是面對任何阻礙總是沉著勇敢，又給人成熟大人般的印象。

※爸媽迷路商店街，其實是參考這裡

▲▼《神隱少女》揭密。（圖／翻攝自推特／Kinro_NTV）

▲爸媽迷失的商店街，其實參考新橋的烏森口。（圖／翻攝自推特／Kinro_NTV）

千尋爸媽在電影開頭迷失商店街中，繽紛多彩的建築加上吊掛燈籠，充滿神秘氛圍。電影找來《魔法公主》的武重洋二再度擔任美術指導，同時片中的商店街，是宮崎駿參考東京新橋烏森口和有樂町所打造的，被網友狂讚神還原。

※千尋的紫色髮圈會發光

▲▼《神隱少女》揭密。（圖／翻攝自推特／Kinro_NTV）

▲千尋的髮圈會發光。（圖／翻攝自推特／Kinro_NTV）

千尋在故事尾聲經過神秘隧道，當時被提醒絕對不能回頭，當時綁馬尾的紫色髮圈，在最後默默發光，成為「唯一的證據」，作為曾有這段不可思議經歷的見證。宮崎駿導演表示，「不希望那個世界全都只是一場夢」，因此透過發亮的髮圈來暗示。

※龍要怎麼動

▲▼《神隱少女》揭密。（圖／翻攝自推特／Kinro_NTV）

▲白龍要怎麼動，曾讓動畫工作人員傷透腦筋。（圖／翻攝自推特／Kinro_NTV）

龍是人類幻想的生物，當時動畫師為了呈現白龍真身的動作，陷入苦惱。特別是要畫出白龍吃下河神丸子，陷入痛苦發狂的動作，畫師決定以「停在砧板上的鰻魚」來進行繪製，答案曝光後笑翻網友。

※湯屋出勤卡，大家名字都很瞎

▲▼《神隱少女》揭秘。（圖／翻攝自推特／Kin_NTV）

▲注意過湯屋工作人員出勤卡嗎。（圖／翻攝自推特／Kin_NTV）

宮崎駿動畫畫風細膩，其中《神隱少女》有一幕湯屋工作人員的出勤卡，暗藏各種特殊的名字。小玲旁邊的名字教作「鯉」、「鯽」、「鮪」，都是魚的名字，還有人叫作「馬」、「肚臍眼」等，仔細一看會讓人會心一笑。

※煤球怎麼動，靠字母管理術

▲▼《神隱少女》揭秘。（圖／翻攝自推特／Kin_NTV）

▲煤球手繪稿要用字母順序管理。（圖／翻攝自推特／Kin_NTV）

《神隱少女》中的煤球（又稱：灰塵精靈）曾在《龍貓》動畫中登場，數量龐大的移動在觀眾留下強烈印象。其實這多個煤球畫起來非常費工，包括身體、眼睛、手腳都仔細繪入，因此手繪多張畫稿，並且用英文字母管理順序，也因為煤球的特殊效果太多了，還發生字母不夠用的狀況。

※神也要泡澡！日本真的有這個祭典

▲▼神隱少女揭秘。（圖／翻攝自推特）

▲《神隱少女》神明來湯屋泡澡，實際上日本真有這樣的祭典。（圖／翻攝自推特）

《神隱少女》神明來湯屋泡澡的設定，是參考日本長野縣南部遠山鄉的「霜月祭」。該祭典在每年12月舉行，是人與神明的相會，人們在神殿中準備巨大的鐵鍋，裝滿滾燙的神水，獻給到訪於此的神明，人們也會用神水潑身祈福。宮崎駿表示：「把日本所有神明都召喚來泡澡，得到元氣的祭典非常有趣。」

 

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