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泰勒絲新歌《Lover》放閃送喬歐文　專輯光預購就搶下白金認證

記者蕭采薇／綜合報導

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）下週即將就要推全新大碟《Lover》，目前專輯尚未發行就陸續傳來捷報，先行推出的三首單曲《Me!》、《You Need To Calm Down》、《The Archer》在短時間內於數位串流平台就已經正式突破十億次點聽，泰勒絲正謂愛情事業兩得意。

▲▼泰勒絲（Taylor Swift）和韓團Monsta X出席「青少年票選獎」。（圖／CFP）

▲泰勒絲日前拿下「青少年票選獎」最佳偶像。（圖／CFP）

除了事業上氣勢如虹之外，在感情上泰勒絲更是超甜蜜。16日推出的專輯同名單曲《Lover》，一改先前主打流行輕快曲風，特別以浪漫的溫柔情歌表達自己對男友喬歐文（Joe Alwyn）滿滿的愛意，歌詞中字裡行間透露出滿滿的甜蜜。新專輯《Lover》在台灣的專輯預購目前已經突破上萬張，專輯尚未發片就已經獲得白金唱片認證，一舉超越上張專輯《舉世盛名》的預購紀錄。

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▲▼泰勒絲《Lover》。（圖／環球提供）

▲泰勒絲新專輯《Lover》還沒發行，預購量已獲得白金認證。（圖／環球提供）

這張全球矚目的泰勒絲個人第七張錄音室專輯《Lover》即將在8月23日全球數位搶先發行，台灣唱片公司上周也特別舉辦專輯預購宣傳活動，活動現場神還原歌曲《You Need To Calm Down》MV場景，吸引上千名粉絲前來打卡朝聖。

目前正為了新專輯四處跑宣傳行程的泰勒絲，已經確認專輯發行後的首度現場演出也將會出現在月底即將登場的2019 MTV音樂錄影帶大獎，另外九月初她還會為全球限定樂迷在法國巴黎舉行一場小型的《City of Lover》演唱會，台灣唱片公司也特別爭取讓台灣的幸運歌迷，可以同步前往巴黎朝聖，詳情請關注環球唱片。

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泰勒絲, Taylor Swift, 喬歐文, Joe Alwyn

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