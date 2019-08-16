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帕華洛帝過世12周年！《帕華洛帝：世紀男高音》揭密風流情史

記者林映妤／台北報導

世界三大男高音之一「高音C歌王」帕華洛帝（Luciano Pavarotti）是最廣為人知的男高音，唱片銷售量也在所有男高音位居榜首，2007年他因胰臟癌病逝，《美麗境界》金獎導演朗霍華（Ron Howard）推出帕華洛帝傳記電影《帕華洛帝：世紀男高音》，片中收錄多段未曾曝光過的珍貴畫面，即將重現世人眼前！

▲▼《帕華洛帝：世紀男高音》。（圖／車庫娛樂提供）

▲▼帕華洛帝過世12年朗霍華推出《帕華洛帝：世紀男高音》。（圖／車庫娛樂提供）

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▲▼《帕華洛帝：世紀男高音》。（圖／車庫娛樂提供）

《帕華洛帝：世紀男高音》不只記錄了帕華洛帝歌唱事業的始末，還包括男高音卡列拉斯暢談與帕華洛帝間的逸事、帕華洛帝的訪談影片，另外朗霍華更特別要求加入《托斯卡》、《波希米亞人》等歌劇的簡單入門介紹，讓不熟悉歌劇的觀眾也能有基本的了解。

此外，電影將揭露包括與帕華洛帝結縭35年的首任妻子歐達（Adua Veroni）及家庭生活為帕華洛帝所帶來的影響、帕華洛帝當年引發全球熱議的風流情史，以及與愛情長跑7年後再娶的第2任妻子妮可麗妲間的緋聞始末，到最後投身於慈善事業的心路歷程等。

▲▼《帕華洛帝：世紀男高音》。（圖／車庫娛樂提供）

▲▼《帕華洛帝：世紀男高音》揭密帕華洛帝風流情史。（圖／車庫娛樂提供）

▲▼《帕華洛帝：世紀男高音》。（圖／車庫娛樂提供）

《帕華洛帝：世紀男高音》片中收錄超過53則訪談紀錄、影像及錄音聲檔等珍貴文史檔案並進行了數位修復，只為了帶給觀眾最好的觀影體驗，一探世紀男高音帕華洛帝的風采，及探究歌劇帶給他的人生轉變。電影近日上映。

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