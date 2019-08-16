《德魯納》「延宇」開IG 4天破兩萬！IU身邊2男摟肩舊照曝光

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《德魯納酒店》收視正式破10，IU飾演的張滿月社長生前故事也一一揭曉，她前世的盜賊夥伴「延宇」在今生轉世成警察，她見到對方時忍不住眼淚潰堤。而飾演延宇的演員也被起底，他不但和李準基、朴敏英、金香起都是同公司，跟劇中滿月社長「暗戀對象」還有一段合作過去。

▲李太善時裝照十分清新，與許多大牌藝人都是同公司。（圖／翻攝自Namoo Actors官網）

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飾演延宇的男演員本名叫李太善（이태선），上月剛過26歲生日，他簽入的Namooactors是演員專門的經紀公司，旗下有池晟、李準基、朴敏英、文瑾瑩、申世景、金香起、文彩元，少女時代徐玄、Rainbow隊長金栽經離開各自偶像娛樂公司後，也都來到旗下，算是非常知名的演員招牌。

出道僅3年多的李太善，2016年先演出師兄池晟主演的《戲子》，飾演他極力培養的樂團貝斯手，去年在《我的ID是江南美人》飾演車銀優很信任的酒吧哥哥，提升不少認知度！

▲李太善演過《我的ID是江南美人》。（圖／翻攝自Namoo Actors官網）

而事實上李太善還有演過夯劇《機智牢房生活》，他飾演男主角金濟赫的少年時期，熱血棒球生留著超短平頭。不過有趣的是，劇中金濟赫年少好友李俊皓，是由年輕演員李到晛飾演，而李到晛現在也有演《德魯納》，就是張滿月暗戀的武將「高青明」。

▲李太善（右）與李到晛在《機智牢房生活》飾演好友。（圖／翻攝自taeseon.official IG）

也就是說他倆在《機智牢房生活》飾演好友，還曾留下摟肩合照，現在卻在《德魯納酒店》變成情敵，曾經合作的關係增添戲外有趣故事。此外，李太善自從以時裝模樣現身劇中後，人氣也逐漸高漲，經紀公司也正式開設他個人IG，帳號「taeseon.official」4天已突破2萬人追蹤。

▲《德魯納》「延宇」開IG 4天破兩萬。（圖／翻攝自taeseon.official IG）