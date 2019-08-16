ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

大陸第一網紅嗆王俊凱XX！　「都不讓我在停車場拍個片」抱怨掀罵戰

記者陳芊秀／綜合報導

模特兒張大奕有「大陸第一網紅」的封號，開設官方微博教人穿搭，至今超過1124萬人追蹤，人氣超高。她16日疑似透過私人帳號發表貼文，提到TFBOYS成員王俊凱在飯店拍攝，導致自己的拍攝無法進行，發言引爆兩派粉絲論戰，該則貼文現在已經刪除。

▲▼大陸第一網紅張大奕嗆王俊凱。（圖／翻攝自微博／張大奕、王俊凱）

▲大陸第一網紅張大奕嗆王俊凱。（圖／翻攝自微博／張大奕、王俊凱）

張大奕PO文：「尼瑪，這兩天王俊凱在我們酒店拍攝，都不讓我在停車場拍個片。」她過去分享專搭照，時常使用停車場當作拍攝場景，這次發文火速成為外界關注焦點，留言串湧入批評「那妳想拍妳也包場啊！在這吐槽有個卵用，人家花錢了難道不應該享受到應有的服務嗎？」對此她回嗆，「停車場又不是酒店的，你有病吧」，面對網友追問怎麼不拍幾張王俊凱，回答「我又不感冒他哈哈哈」，見到有人形容「這就是明星和網紅的差距」，直言「那你跟我的差距是什麼啊？一個有鍵盤，一個沒鍵盤嗎？台詞就沒換過，真的很膩。」

請繼續往下閱讀...

▲▼大陸第一網紅張大奕嗆王俊凱。（圖／翻攝自微博／揭秘那些破事）

▲張大奕透過私人帳號嗆王俊凱。（圖／翻攝自微博／揭秘那些破事）

▲▼大陸第一網紅張大奕嗆王俊凱。（圖／翻攝自微博／揭秘那些破事）

▲張大奕分享照片時常以停車場當作拍攝場景。（圖／翻攝自微博／張大奕）

▲▼大陸第一網紅張大奕嗆王俊凱。（圖／翻攝自微博／揭秘那些破事）

▲張大奕回網友：「停車場又不是酒店的。」（圖／翻攝自微博／揭秘那些破事）

▲▼大陸第一網紅張大奕嗆王俊凱。（圖／翻攝自微博／揭秘那些破事）

▲張大奕被網友酸「這就受明星和網紅的差距。」（圖／翻攝自微博／揭秘那些破事）

面對外界批評，張大奕選擇直率回應，隨後貼文已經刪除，截圖在數個八卦微博傳開。有人力挺網紅「說的沒毛病啊」、「即使是明星就有特權了？都是人在工作呀，吐槽下也沒啥呀，網紅和明星都是吃流量這口飯的，明星沒流量了怎辦？」也有粉絲支持王俊凱，認為是偶像的工作團隊包下飯店，「與王俊凱無關噢。再說別人團隊包了，也該享受服務。」

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

推薦閱讀

蔡阿嘎滯日「700元不便險賠了156萬」！　嗨喊：爽賺回本…細節曝反被電爆

蔡阿嘎滯日「700元不便險賠了156萬」！　嗨喊：爽賺回本…細節曝反被電爆

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！　路邊被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！　路邊被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

10萬元坐頭等艙最後一排「配餐沒了」　空服送香檳陪罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎！　

10萬元坐頭等艙最後一排「配餐沒了」　空服送香檳陪罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎！　

弟弟屍體早僵硬…丁小芹衝進房「淚做3次CPR」！　慟還原暴斃現場：很難接受

弟弟屍體早僵硬…丁小芹衝進房「淚做3次CPR」！　慟還原暴斃現場：很難接受

滯日2天賺156萬理賠金！2.7萬網掀論戰　蔡阿嘎官方公佈「真正獲賠金額」

滯日2天賺156萬理賠金！2.7萬網掀論戰　蔡阿嘎官方公佈「真正獲賠金額」

丫頭IG報喜：正在懷孕！　倒數15天揭真相…閨蜜女星狂喜「有了～」

丫頭IG報喜：正在懷孕！　倒數15天揭真相…閨蜜女星狂喜「有了～」

梁靜茹老公親自出聲了！　被傳離婚一整晚…發洩情緒：開心生活就好

梁靜茹老公親自出聲了！　被傳離婚一整晚…發洩情緒：開心生活就好

鄧倫私人帳號被挖出「前女友長相曝光」　親密貼臉告白：路很長有我陪妳！

鄧倫私人帳號被挖出「前女友長相曝光」　親密貼臉告白：路很長有我陪妳！

路邊見野生湯抖森「好大一包」　網友重點全歪羞喊：是遛狗還是遛⋯？

路邊見野生湯抖森「好大一包」　網友重點全歪羞喊：是遛狗還是遛⋯？

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！　被譙害孩子沒爸…她1句反擊惹哭人

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！　被譙害孩子沒爸…她1句反擊惹哭人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

蔡阿嘎滯日「700元不便險賠了156萬」！　嗨喊：爽賺回本…細節曝反被電爆

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！　路邊被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

10萬元坐頭等艙最後一排「配餐沒了」　空服送香檳陪罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎！　

弟弟屍體早僵硬…丁小芹衝進房「淚做3次CPR」！　慟還原暴斃現場：很難接受

滯日2天賺156萬理賠金！2.7萬網掀論戰　蔡阿嘎官方公佈「真正獲賠金額」

丫頭IG報喜：正在懷孕！　倒數15天揭真相…閨蜜女星狂喜「有了～」

梁靜茹老公親自出聲了！　被傳離婚一整晚…發洩情緒：開心生活就好

鄧倫私人帳號被挖出「前女友長相曝光」　親密貼臉告白：路很長有我陪妳！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

張大奕, 王俊凱

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 好大面子！繼王彩樺力挺...男星新歌MV又有「大咖」助陣
  2. 泰勒絲新歌《Lover》放閃送喬歐文　專輯光預購就搶下白金認證
  3. 帕華洛帝過世12周年！《帕華洛帝：世紀男高音》揭密風流情史
  4. 《德魯納》「延宇」開IG 4天破兩萬！IU身邊2男摟肩舊照曝光
  5. 大陸第一網紅嗆王俊凱XX！　「都不讓我在停車場拍個片」抱怨掀罵戰
  6. 美國阿嬤都叫Amy！　設計師列「12老人英文名」台灣女生愛用
  7. 「李奧納多約我一夜情」　真人秀女星自爆：吃完晚餐問要不要回他家！
  8. 昆凌「背後大挖洞」運動被拍！　大秀美背辣翻…網一看跪了
  9. 尹鈞相接電話趕到　女學生自動脫衣尖叫！陷害主謀疑是「他」
  10. 超閃！蘇菲特納驚喜上台為老公慶生　甜蜜告白：你是我的全世界

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366