大陸第一網紅嗆王俊凱XX！　「都不讓我在停車場拍個片」抱怨掀罵戰

記者陳芊秀／綜合報導

模特兒張大奕有「大陸第一網紅」的封號，開設官方微博教人穿搭，至今超過1124萬人追蹤，人氣超高。她16日疑似透過私人帳號發表貼文，提到TFBOYS成員王俊凱在飯店拍攝，導致自己的拍攝無法進行，發言引爆兩派粉絲論戰，該則貼文現在已經刪除。

▲大陸第一網紅張大奕嗆王俊凱。（圖／翻攝自微博／張大奕、王俊凱）

張大奕PO文：「尼瑪，這兩天王俊凱在我們酒店拍攝，都不讓我在停車場拍個片。」她過去分享專搭照，時常使用停車場當作拍攝場景，這次發文火速成為外界關注焦點，留言串湧入批評「那妳想拍妳也包場啊！在這吐槽有個卵用，人家花錢了難道不應該享受到應有的服務嗎？」對此她回嗆，「停車場又不是酒店的，你有病吧」，面對網友追問怎麼不拍幾張王俊凱，回答「我又不感冒他哈哈哈」，見到有人形容「這就是明星和網紅的差距」，直言「那你跟我的差距是什麼啊？一個有鍵盤，一個沒鍵盤嗎？台詞就沒換過，真的很膩。」

請繼續往下閱讀...

▲張大奕透過私人帳號嗆王俊凱。（圖／翻攝自微博／揭秘那些破事）

▲張大奕分享照片時常以停車場當作拍攝場景。（圖／翻攝自微博／張大奕）



▲張大奕回網友：「停車場又不是酒店的。」（圖／翻攝自微博／揭秘那些破事）



▲張大奕被網友酸「這就受明星和網紅的差距。」（圖／翻攝自微博／揭秘那些破事）



面對外界批評，張大奕選擇直率回應，隨後貼文已經刪除，截圖在數個八卦微博傳開。有人力挺網紅「說的沒毛病啊」、「即使是明星就有特權了？都是人在工作呀，吐槽下也沒啥呀，網紅和明星都是吃流量這口飯的，明星沒流量了怎辦？」也有粉絲支持王俊凱，認為是偶像的工作團隊包下飯店，「與王俊凱無關噢。再說別人團隊包了，也該享受服務。」