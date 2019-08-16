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好大面子！繼王彩樺力挺...男星新歌MV又有「大咖」助陣

▲▼黃昺翔推出新歌《喇叭La啦》。（圖／無限美好文創娛樂提供）

▲黃昺翔推出新歌《喇叭La啦》。（圖／無限美好文創娛樂提供）

記者翁子涵／台北報導

創作歌手黃昺翔繼「台灣濱崎步」王彩樺為他拍「甜不辣」MV、記者會站台後，新歌《喇叭La啦》MV，更請到蜆仔跨刀演出，該首歌以戲謔方式，暗諷世上很多的「喇叭嘴」，他解釋：「我們需要的是給出有建設性的建議，如果能適時地伸出援手，並且尊重當事人的想法，而非試圖用自己的價值觀支配他人，那麼偶而喇叭嘴一下也無傷大雅。」

▲▼黃昺翔新歌《喇叭La啦》MV找來蜆仔演出。（圖／無限美好文創娛樂提供）

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▲黃昺翔新歌《喇叭La啦》MV找來蜆仔演出。（圖／無限美好文創娛樂提供）

黃昺翔感謝蜆仔哥百忙之中來助陣，蜆仔則說：「第一次見到阿翔，是2017年時他來上我的直播節目，當時就對這個來自南部、誠懇有禮貌的年輕人印象深刻，知道他很辛苦做專輯，所以他來找我，二話不說就答應幫他！」也預告MV最後有個大彩蛋。

非舞蹈專業出身的黃昺翔，為了新歌MV練舞、拍攝而受傷，除了用低周波按摩貼片舒緩、擦止痛藥膏外，私下也勤做復健，他忍痛拍攝《喇叭La啦》MV，幾次導演喊ok，但黃昺翔卻堅持再來一次，讓大家豎起大拇指叫他「鋼鐵人」。

黃昺翔新專輯《你在幹嘛》，從詞曲、編曲、製作、演唱、混音到後製，全由他一手包辦，他謙虛說：「萬事起頭難，為了省預算，所以什麼都自己來。」

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