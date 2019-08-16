「李奧納多約我一夜情」　真人秀女星自爆：吃完晚餐問要不要回他家！

記者阮巧雯／綜合報導

美國電視名人惠特尼波特（Whitney Port）曾演出美國知名真人秀《The Hills》，本身也是設計師和作家，近日自爆曾有機會和奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）「一夜情」，但拒絕了，如今感到非常後悔。

▲▼美國真人秀演員惠特尼波特（Whitney Port）自爆拒絕和李奧納多皮卡迪歐一夜情，如今非常後悔。（圖／翻攝自IG／whitneyeveport）

據外媒《USA TODAY》報導，惠特尼在自己的影音平台自爆，2009年在紐約曼哈頓舉辦的派對上遇見李奧納多，李奧納多表示有看過她演出的真人秀，之後互相交換聯絡方式。兩人就這樣保持聯絡幾個月後，李奧納多有天邀請一起吃晚餐，結束問道要不要一起回他家。

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▲《USA TODAY》也在等待李奧納多狄卡皮歐親自回應。（圖／達志影像）

惠特尼表示：「我那時很緊張，因為我從來沒有過一夜情，不想跟他（李奧納多）獨處一室。」但也無奈說道：「我太緊張導致我失去和他一夜情的機會，這是我人生中最後悔的一件事了。」對於此事件，《USA TODAY》也在等待李奧納多親自回應，整件事情發生過程。

惠特尼如今也很幸福，2015年與自己出演真人秀的製作人結婚，2017年迎接寶貝兒子，過著美滿的家庭生活。

▲惠特尼波特如今也過著幸福家庭生活。（圖／翻攝自IG／whitneyeveport）

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