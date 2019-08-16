超閃！蘇菲特納驚喜上台為老公慶生　甜蜜告白：你是我的全世界

記者蕭采薇／綜合報導

美國男團強納斯兄弟（Jonas Brothers）二哥喬強納斯（Joe Jonas）情定英國女星《冰與火之歌》的「珊莎」蘇菲特納（Sophie Turner）。15日是喬強納斯30歲生日，當天他在美國華盛頓開唱，老婆捧著蛋糕驚喜上台，讓喬強納斯度過難忘的生日。

▲蘇菲特納和老公「強納斯兄弟」喬，經常在IG放閃。（圖／翻攝自IG）

喬強納斯和蘇菲特納在五月出席告示牌音樂獎時，在拉斯維加斯完成簡單的儀式，7月初則正式在巴黎舉辦婚禮。兩人婚後除了到馬爾地夫度蜜月，平常也都把握機會相處，即使工作忙碌仍形影不離。

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▲蘇菲特納驚喜上台為老公慶生，兩人在台上一吻。（圖／翻攝自IG）

15日喬強納斯度過30歲生日，強納斯兄弟當天在美國華盛頓開唱，演出到一半時，包括蘇菲特納和大哥凱文（Kevin Jonas）的妻子丹妮爾喬納斯（Danielle Jonas）突然上台，給了喬一個大驚喜。喬開心的吻了蘇菲特納，並當場咬了蛋糕一口，畫面甜蜜又溫馨。

▲蘇菲特納端著蛋糕，喬直接咬下去。（圖／翻攝自IG）



蘇菲納特也不忘在IG祝老公生日快樂，她先是PO了喬強納斯的獨照並說：「30歲生日快樂，你是在我身上發生最美好的事，我愛你。」接著也放出兩人合照放閃告白：「你是我的全世界。」兩人的好感情不只閃瞎眾人，更是讓粉絲感動。

▲蘇菲特納在IG對喬告白。（圖／翻攝自IG）