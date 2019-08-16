尹鈞相接電話趕到　女學生自動脫衣尖叫！陷害主謀疑是「他」

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《Mr.臨時老師（或譯臨時制先生）》由尹鈞相飾演的律師，扮成老師進入校園追查女學生死亡真相，而最新第10集疑惑逐漸指向全校模範生，老師發現實際控制學生們的其實另有其人，正當疑惑未解時，他被叫到四下無人的教室，女學生自己脫下衣服尖叫，陷害他成性騷擾嫌犯！

▲尹鈞相與模範生李濬榮諜對諜。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

請繼續往下閱讀...

===以下有雷===

===以下有雷===

===以下有雷===

《Mr.臨時老師》第9集演到尹鈞相飾演的奇江載老師，趁著期中考偷偷駭入模範生柳范真（李濬榮飾演）的手機，此舉已讓對方起疑，第10集後半段，沒想到常常被霸凌的男同學說溜嘴，對柳范真說出奇江載就是辯護律師的真相，模範生誓言一定要把他身分給揭發，奇江載正面臨著被趕出學校的危機。

▲尹鈞相突然接到女學生電話。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

奇江載也嗅到柳范真行為可疑，包含在女學生死亡前一周，附近監視器拍到他曾出現在女方家附近，再加上奇江載得知，模範生私底下操控著學生們的舉動，可說是地下小霸王，更加深對他的疑惑。

▲▼尹鈞相趕到，女學生卻自動脫衣尖叫。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

此時奇江載接到一通電話，是他之前救過的女同學打來，約他到無人的廣播教室見面，沒想到他才剛到，女學生神情不安，一邊說著「對不起，我不這麼做就會死」，下一秒竟然自己脫去上衣，奇江載才剛踏前一步，她就放聲尖叫，讓第10集結尾留下驚恐結局。

▲預告中模範生露出微笑。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

而根據下一集預告，柳范真不但正面和奇江載對質，叫他「安靜地從我們學校離開，出去後閉上你的嘴！」女學生的行為很有可能就是模範生所指使，而奇江載也沒在怕，直接回，「要是犯了罪，就坦白一切請求原諒吧！」兩人公開互嗆。《Mr.臨時老師》每周四五由愛奇藝台灣站播出。