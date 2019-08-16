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韓女星遭拖行、掐脖！　拍《鬼片》惡夢纏身留後遺症

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星徐睿知在戲劇《救救我》裡表現亮眼，爾後又接下《武法律師》動作戲劇，展現魄力，圈了許多粉絲。她出道6年來，首度挑戰恐怖電影題材《鬼片：即將上映》，首支預告片在日前公佈，她吃盡苦頭，遭到拖行、掐脖又被吊起來，搭配詭譎、黑暗的拍攝場景，令劇迷一陣毛骨悚然。

▲▼韓女星遭拖行吊脖！　拍《鬼片》惡夢纏身（圖／翻攝自車庫）

▲▼韓女星遭拖行吊脖！　拍《鬼片》惡夢纏身（圖／翻攝自車庫）

徐睿知首度接下恐怖電影演出，「部片子結合了我的理性與感性，所以對我來說很特別，演了這部電影後，也實現了我三十年來想大聲尖叫的願望，我將熱情和執念都投射在這部電影中！」她在電影裡一人分飾兩角，更親自到錄音室即興錄製鬼魂的聲音，也是電影中一大亮點。不過，首度演出恐怖電影，她坦承留下後遺症，「不知道是不是經常在黑暗的環境下拍攝，我經常作惡夢。」

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▲▼韓女星遭拖行吊脖！　拍《鬼片》惡夢纏身（圖／翻攝自車庫）

▲▼《鬼片：即將上映》預告片裡有徐睿知遭吊起的畫面。（圖／翻攝自車庫）

▲▼遭拖行吊脖！　拍《鬼片》惡夢纏身（圖／翻攝自車庫）

《鬼片: 即將上映》雖然是部恐怖電影，但有許多需要用身體打鬥的場面，宛如動作戲，電影裡，徐睿知和陳善奎有幾幕激烈打鬥的場面，她秉持敬業精神、完全沒用替身直接上場，「在拍攝前，我已經和武術團隊先排練了幾次，但實際開拍時就不一樣了。」所幸她和陳善奎磨出良好默契，拍攝工作非常順利，導演感到相當滿意。《鬼片: 即將上映》近期將在台上映。

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