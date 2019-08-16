羅志祥驚傳膝蓋受傷「韌帶脫離+半月板碎掉」　就醫畫面曝光！

記者許皓婷／綜合報導

藝人羅志祥驚傳膝蓋受傷！他日前被粉絲目擊走路有異樣，他經紀人小霜發文證實他膝蓋的韌帶及半月板受傷，16日也就醫治療！

▲羅志祥近日被發現走路有異樣。（圖／翻攝自Instagram／羅志祥）

羅志祥的經紀人小霜16日在Instagram發文：「最近大家看到小豬走路怪怪的是因爲上週工作的關係，有個動作讓他的腳在著地時重心沒抓穩、導致膝蓋的韌帶跟半月板受傷。」並透露自己發現對方狀況似乎越來越嚴重，「今天終於有時間來看醫生幫他打類固醇的藥在他的膝蓋上減緩疼痛了。」

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▲經紀人證實羅志祥膝蓋受傷。（圖／翻攝自Instagram／小霜）

而小霜還PO出了羅志祥就醫的照片，只見他整個人躺在儀器上，正在接受核磁共振診斷，粉絲看了更心疼不已，紛紛留言：「哥哥早日康復噢❤好好休息吧」、「好心疼！希望快快好起來」、「一定要休息、養傷，絕對不能硬撐」。

▲羅志祥就醫接受治療。（圖／翻攝自Instagram／小霜）

《ETtoday星光雲》詢問經紀人小霜，她表示羅志祥是先前在工作表演時，重心沒抓穩，導致膝蓋撞到受傷，「韌帶也有點脫離，起初照X光沒發現異狀，以為會漸漸好轉，沒想到持續不舒服了一個禮拜，決定帶他去照核磁共振，檢查也發現半月板碎掉、韌帶脫離。」

對於羅志祥的腳傷，醫生雖表示不需要開刀，但至少要2、3個月不能激烈運動，目前就是持續熱敷、觀察，經紀人表示：「因為不能一直打類固醇，下禮拜若還是不舒服，就要做PRP（增生療法）。」至於是否影響後續工作？經紀人則透露後天就有個代言活動要表演，「已經跟主辦單位說膝蓋受傷，當天小豬會只動上半身，下半膝蓋撞到受傷身不跳。」