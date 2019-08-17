叛逆妹哭回家：我懷孕了！　害怕被打…嚴媽哽咽「交代1句話」她淚崩：我錯了

記者田暐瑋／綜合報導

每個小孩在媽媽眼裡，不管幾歲都還是孩子。一名正妹YouTuber和男友交往時不小心懷孕，卻被要求墮胎，只好回家和媽媽說實話，本來以為個性保守又傳統的媽媽會暴怒，沒想到結局卻讓母女倆忍不住紅了眼眶，讓網友感動說「媽媽說話洋蔥太重了」、「默默掉下眼淚」。

YouTuber美麗妄娜回到老家時，稱自己懷孕了，男友聽了卻不願意負責，她捨不得就這樣扼殺一條生命，因此決定和媽媽商量，但其實這全是一場惡作劇。她透露媽媽個性保守，本以為未婚懷孕會被毒打一頓，沒想到媽媽雖然臉垮了下來，不過反應異常冷靜，還苦口婆心勸她要正經一點來面對新生命。

▲美麗妄娜惡整媽媽。（圖／翻攝自YouTube／美麗妄娜）



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媽媽要美麗妄娜思考是不是真的要做單親媽媽，面對女兒的猶豫，媽媽說道：「生下來就是一個責任，這是很現實的問題啊，你要認真一點去想，在媽媽的眼裡，小孩子不管活到幾歲，在媽媽眼裡永遠都是孩子。」接著說到女兒長期待在台北和家人分隔兩地時，媽媽哽咽說：「看到別人都有女兒陪在身邊，也會想到你啊。」

▲美麗妄娜媽媽哽咽。（圖／翻攝自YouTube／美麗妄娜）



最後美麗妄娜演不下去，坦承這只是一場惡作劇，媽媽又氣又好笑，但看到她端出生日蛋糕時，還是露出感動笑容，雖然只是惡搞影片，卻意外有了溫馨結局，她也透露媽媽很嚴格，自己則是個性叛逆，才會離家北上，但現在才發現其實自己很幸福，呼籲網友要好好孝順父母，許多網友跟著鼻酸，「父母是最偉大的」、「看著看著....我都哭了」、「媽媽很認真在討論，感受到滿滿的關心」、「孩子不管犯了多大的錯，父母還是會選擇原諒」。

▲美麗妄娜。（圖／翻攝自YouTube／美麗妄娜）