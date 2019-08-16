麥莉新歌爆藏「離婚真實原因」！　「雷神弟」家人跪求離婚：他們有毒

記者蕭采薇／綜合報導

美國流行音樂小天后麥莉希拉（Miley Cyrus）與「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）感情分和10年，婚姻卻短短8個月就玩完，離婚原因眾說紛紜，當事人卻始終沒有正面回應。不過麥莉的剛發行的新歌《Slide Away》，講的就是分手的故事，其中的「藥片和酒」更是引起討論。

▲連恩漢斯沃和麥莉婚姻短短8個月就結束。（圖／翻攝自IG／連恩漢斯沃）

儘管先前有知情人士表示，離婚原因是故鄉在澳洲的連恩想過簡單的生活，麥莉卻仍對事業有相當大的野心，兩人在聚少離多下決定分開。不過之後包括外媒《People》和《TMZ》，都指出連恩漢斯沃愛開派對，甚至有濫用藥物問題，讓麥莉忍無可忍，兩人最終走向分開的路。

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▲連恩漢斯沃的家人，傳出並不好他與麥莉再次復合。（圖／翻攝自IG／連恩漢斯沃）

麥莉於16日發行新歌《Slide Away》，當中她唱出「現在是時候放手了。」因此被認為是首分手情歌。不過單曲封面卻是酒瓶和藥片、膠囊，不免讓人再次想起連恩漢斯沃被爆出的酗酒、嗑藥問題。她也在歌詞中唱道：「我想要房子在山丘上，不想要威士忌和藥。」

▲麥莉的新歌唱道「不要威士忌和藥片」，再次讓連恩漢斯沃酗酒和嗑藥的傳言再起。（圖／翻攝自麥莉IG）

隨著「麥莉友人」爆料接連攻擊連恩漢斯沃，外媒《每日郵報》16日也加碼爆料，其實連恩漢斯沃在澳洲的家人才是對麥莉忍無可忍，而在知道她還沒有交出離婚申請，且兩人用詞是「分開」而不是「離婚」時，都感到非常害怕，甚至直言：「他們這段關係有毒！」跪求兩人千萬別復合。

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