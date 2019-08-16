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黃曉明遭網譏「中年王子病」　《中餐廳3》當獨裁店長被狂酸…本人回應了！

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星黃曉明在《中餐廳》第三季登場，接棒趙薇成為新任店長，不過掌管餐廳以來，言行舉止引發網友熱議，還被網友稱為「中年王子病」。他近日受訪主動回應此事，直說：「這是個好事。」

▲▼黃曉明《中餐廳3》霸道式管店被譏「中年王子病」。（圖／翻攝自微博）

▲黃曉明《中餐廳3》霸道式管店被譏「中年王子病」。（圖／翻攝自微博）

據陸媒《新浪娛樂》報導，黃曉明過去常在戲裡扮演「霸道總裁」角色，這次擔任《中餐廳3》店長，和楊紫、王俊凱等人遠赴義大利開店，過程中時常不聽其他人的建議，獨自決定餐廳的經營大方向。他在節目中還出現名言，包括「這種事情不需要討論」、「我不要你覺得，我要我覺得」、「你覺得不管用，我覺得管用好嗎」，引發部分網友批評，網路上出現截圖表情包，還被冠上「中年王子病」的稱號。

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▲▼黃曉明《中餐廳3》霸道式管店被譏「中年王子病」。（圖／翻攝自微博）

▲黃曉明在《中餐廳3》成為店長。（圖／翻攝自微博）

▲▼黃曉明《中餐廳3》霸道式管店被譏「中年王子病」。（圖／翻攝自微博）

▲黃曉明訓話其他節目嘉賓，氣氛凝重。（圖／翻攝自微博）

▲▼黃曉明《中餐廳3》霸道式管店被譏「中年王子病」。（圖／翻攝自微博）

▲黃曉明和王俊凱對話，兩人表情被截圖討論。（圖／翻攝自微博）

▲▼黃曉明《中餐廳3》霸道式管店被譏「中年王子病」。（圖／翻攝自微博）

▲黃曉明「我不要你覺得，我要我覺得」，引發批評。（圖／翻攝自微博）

據陸媒《新浪娛樂》報導，他在專訪時回應說：「我覺得這個還挺逗的，以前沒見過這個詞，但是這也是好事，第一說明我擺脫了油膩嘛，第二說我20多年沒變，這個確實是。」他的回應再度掀起眾人討論，有人酸「油膩跟王子並不衝突，應該說油膩中年王子病」，有人笑虧「還挺樂觀的，是傻憨憨的教主本人了」、「我其實不覺得油膩，反而覺得挺暖心挺可愛的」，還有節目單位則曬出他在節目中雖然處事有些獨斷獨行，同時對女嘉賓很貼心，天氣熱外出的工作都自己承擔，稱讚「黃店長在當好店長的路上也是慢慢成長的。」

▲▼黃曉明《中餐廳3》霸道式管店被譏「中年王子病」。（圖／翻攝自微博）

▲黃曉明得知被譏「中年王子病」，主動說：「我覺得挺逗的。」（圖／翻攝自微博）

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