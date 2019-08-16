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賴雅妍「中性角色」又+1！帥氣撞球選手迷倒粉絲

記者林映妤／台北報導

賴雅妍重返「中性帥氣風」，新造型出現再度迷倒粉絲！她在港片《花椒之味》演出帥氣撞球選手，還有多場痛哭戲碼，「導演很會用一句話戳中我，只要一聽到我就會大哭！」曾在《等一個人咖啡》及《愛上哥兒們》展現中性帥氣姿態，這次依舊駕輕就熟，反倒是演出撞球高手，讓她直呼技術上超級高難度。

▲▼《花椒之味》賴雅妍。（圖／華映提供）

▲▼《花椒之味》賴雅妍飾演撞球選手。（圖／華映提供） 

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▲▼《花椒之味》賴雅妍。（圖／華映提供）

賴雅妍在片中與母親劉瑞琪無法好好相處，在父親死後，得知在香港及重慶還有親生姊妹的存在，並視住在香港的大姊家為一個避風港。她外表堅強低調，但內心極度渴望家人的肯定及重視，才想藉由撞球比賽的好成績來證明自己，但媽媽劉瑞琪卻看到她輸球一直為她擔心，反而讓母女倆衝突不斷。

賴雅妍不少落淚痛哭戲碼，透露導演常常只要一句話就會重擊她的要害，立刻讓她落淚，甚至嚎啕大哭，「導演很會灑狗血的一句話就戳到我，可能只是說一句『你輸了』，我眼淚就立刻大顆大顆的掉下來。」許多場哭戲都讓她哭到導演喊卡仍是哭到不能自已，收不住淚水。

▲▼《花椒之味》賴雅妍。（圖／華映提供）

▲▼《花椒之味》劉瑞琪、賴雅妍母女情深。（圖／華映提供）

▲▼《花椒之味》賴雅妍。（圖／華映提供）

除了哭戲，賴雅妍表示要演出撞球高手的架式真的不容易，「我只有兩個星期密集的練習，所以拍那場比賽戲時壓力很大。」要演出比賽漂亮開出第一球的模樣，讓她受了不少挫，顧上表情就顧不到球技，她大笑說：「我開第一球時，根本沒打到球。」當場破功讓她對自己好氣又好笑，但導演麥曦茵立刻飛奔到她面前為她加油打氣，讓她重振精神，終於拍出完美畫面。

《花椒之味》其他卡司還有香港天后鄭秀文、大陸潛力新人李曉峰，並由金馬名導許鞍華監製，香港新銳女導麥曦茵編劇執導，劉德華友情客串，電影9月12日上映。

▲▼《花椒之味》賴雅妍。（圖／華映提供）

▲《花椒之味》賴雅妍再展中性打扮。（圖／華映提供）

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