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美國阿嬤都叫Amy！　設計師Cha Cha列「12老人英文名」台灣女生愛用

記者阮巧雯／綜合報導

取名字是門藝術，好名字不但代表個人形象，也有人認為會影響運勢，不少明星藝人出道後，都紛紛改名或是取新的藝名。其實英文名字也有分，長年旅美時尚設計師喳喳（Cha Cha）就列出，哪些在美國人耳裡聽起來是老奶奶名，其中不少都是台灣人特別愛取，甚至有一些是脫衣舞孃熱門藝名，供大家參考。

▲▼喳喳（Cha Cha）。（圖／翻攝自IG／whatsupchacha）

▲喳喳（Cha Cha）是位長年旅居美國的時尚設計師，擁有高知名度。（圖／翻攝自IG／whatsupchacha）

▲▼旅美網紅設計師喳喳列出美國老奶奶名。（圖／翻攝自YouTube／What`s Up ChaCha）

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▲喳喳列出12個美國老奶奶名。（圖／翻攝自YouTube／What`s Up ChaCha）

喳喳與美國同事討論後，表決出12個台灣女生很常取，但對美國人來說是老奶奶的英文名，像是Cindy、Cathy、Sharon、Amy、Linda、Mary、Sandy、Nancy、Jenny、Barbara、Debra、Susan，表示就像台灣阿嬤名「素珠」，但也不是不能取，如果本身特質或氣質出眾，是可以考慮的。

▲▼旅美網紅設計師喳喳列出美國老奶奶名。（圖／翻攝自YouTube／What`s Up ChaCha）

▲喳喳也列出8個在美國屬於鋼管女郎藝名的英文名。（圖／翻攝自YouTube／What`s Up ChaCha）

再來是在美國文化中屬於鋼管女郎或是脫衣舞孃的藝名，像是Crystal、Cinnamon、Candy、Anastasia、Cherry、Kitty、Bambi、Roxy，另外屬於「綠茶婊」的則是，Cindy、Tiffany、Jessica、Jennifer、Vivian。

最後是在台灣最普遍的3個英文名Amber、Joyce、Michelle，因為使用率實在太高，喳喳幽默歸列為「台灣普妹名」。除了上述列舉，喳喳也提供美國10大受歡迎好名，還有一些能展現個人特質的優質英文名字。不少網友看了影片後都紛紛笑說：「真的是這樣」、「身邊超多叫這些名字的人。」

▲▼旅美網紅設計師喳喳列出美國老奶奶名。（圖／翻攝自YouTube／What`s Up ChaCha）

▲不少「綠茶婊英文名」台灣女生也常常使用。（圖／翻攝自YouTube／What`s Up ChaCha）

▲▼旅美網紅設計師喳喳列出美國老奶奶名。（圖／翻攝自YouTube／What`s Up ChaCha）

▲Amber、Joyce、Mechelle使用率高到，可以說是「台灣普妹之家」。（圖／翻攝自YouTube／What`s Up ChaCha）

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