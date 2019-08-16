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温貞菱「百鬼斬女殺手」一鏡到底戰7鬼　澎恰恰嚇呆：想拜她為師

記者林映妤／台北報導

邱澤、温貞菱、澎恰恰、劉奕兒主演國片《第九分局》16日發布「抓鬼小隊」篇幕後花絮，不讓武打戲親身上陣的邱澤專美於前，温貞菱突破演出有乩童神力的女警，還手持桃木劍一鏡到底單挑7隻惡鬼，起乩的神演技讓全劇組為之驚豔，甚至讓澎恰恰驚呼：「她把我嚇壞了！」

4位主演都有動作戲，澎恰恰化身超酷通靈探長，在片中大秀擒拿術動作戲；劉奕兒一改甜美形象，化身熱血女記者，不僅是查案的關鍵角色，也在戲中大展拳腳功夫！

▲▼《第九分局》温貞菱。（圖／甲上提供）

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▲《第九分局》温貞菱。（圖／甲上提供）

至於温貞菱片中不但能請濟公上身，還因為濟公喜歡米酒，讓她演出時不得不狂灌米酒，邱澤表示：「每一場她扮演濟公起乩的戲都讓我印象很深，跟她平常的樣子差異很大。」澎恰恰更坦言温貞菱本身體質敏感，和戲中角色很相像「我都想直接拜她為師了！」

此外温貞菱首次挑戰武打戲，甚至還有場一鏡到底的高難度打鬥戲，她必須手持桃木劍獨自對抗7隻惡鬼，加上不同鏡位拍攝，同一場戲她拍了數十次，被劇組封為「百鬼斬女殺手」！

温貞菱表示接演時她只有39公斤，為了訓練肌肉量，在開拍前一個月她每天都戴著7公斤的負重沙袋在身上，做了許多武術跟槍隻訓練，「武打戲真的很不容易，我盡可能做到最好。」但有了這次經驗反而徹底愛上武打戲！《第九分局》8月29日上映。

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第九分局, 邱澤, 温貞菱, 劉奕兒, 澎恰恰

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